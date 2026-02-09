春節走春好選擇 臺北天文館推免費影片欣賞

記者劉昕翊／臺北報導

春節連假走春不必人擠人，來趟知識與歡樂兼具的宇宙之旅！臺北市立天文科學教育館春節期間僅於除夕休館，且2月17至22日更推出「天馬行空過新年」活動，規劃免費影片欣賞、優惠票券、新春抽紅包與藝術特展等內容，屬馬的朋友還可免費參觀展示場，歡迎民眾闔府在星空下迎接嶄新的一年。

臺北天文館表示，新春活動期間，每日上午9時及9時25分，分別在球幕宇宙劇場與立體劇場播放免費短片，內容包括球幕影片《時空的漣漪》、《魔法使哈雷》，以及立體影片《超萌寵物軍團》、《星際特遣隊》，現場排隊即可入場，適合親子一同觀賞，為新年揭開充滿想像力的序幕。

廣告 廣告

初一至初六每日11時前，天文館限量推出超值「一日暢遊券」，可優惠暢遊展示場、宇宙探險設施，並擇一欣賞宇宙劇場或立體劇場影片，讓大小朋友一次體驗多元天文樂趣。另憑當日指定票根或一日暢遊券，還可參加新春抽紅包活動，兌換精美小禮物，每日限量500份，送完為止，為走春增添驚喜好運。

此外，館內現正展出《光的間質》藝術特展，結合天文科學與當代藝術，透過光、空間與感知的轉換，引領觀眾從嶄新角度探索宇宙奧祕，免費參觀，適合全家一同感受科學與藝術交會的魅力。

臺北市立天文科學教育館將於2月17至22日推出「天馬行空過新年」活動，歡迎民眾闔府在星空下迎接嶄新的一年。（臺北天文館提供）