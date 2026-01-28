春節走春遊花東縱谷 避車潮在地消費可參加抽獎

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）春節將至，為讓遊客假期避開車潮、享有優質旅遊，縱管處建置「春節連假疏導專頁」及紙本折頁供民眾讀取，也透過中華電信區域廣播簡訊，於重要公路節點提醒遊客注意路況。

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處今天發布訊息表示，春節期間提供民眾多元出遊選擇，特別推薦2條旅遊路線，分別為「潭岸夜觀－奇遇鯉魚潭生態一日遊」及「花東縱谷南段一日遊」。

路線適合春遊期間漫遊縱谷、深度體驗，遊客可串遊鯉魚潭風景區、鳳林小鎮及林田山林業文化園區，或是遊賞台東武陵綠色隧道、二層坪水橋、鹿野神社、中興崗哨、山里火車站等景點。

此外，花東縱谷及周邊也有多處亮點，包括大農大富平地森林園區、二層坪水橋、富里鄉農會的「第七屆稻草藝術季－富里喵樂園」等，都適合闔家走春；花蓮縣政府則在花蓮市日出大道推出「花蓮太平洋燈會」，燈會自2月7日至3月8日登場，歡迎遊客前往賞燈，感受濃厚年節氛圍。

縱管處說明，目前正進行多項超值優惠與抽獎活動，提供遊客於花東旅遊期間多元參與及回饋機會。其中「花東出鏟的幸福」活動，鼓勵遊客走入花東在地店家消費，只要於活動期間內前往合作店家消費（光復地區另有消費加碼，且不限合作店家），即可參加專屬加碼抽獎，獎項包含汽車、iPhone手機、金豆及東京來回機票等好禮。

同步進行的台灣好湯「永續環島大富翁」活動，結合「數位轉型」與「永續旅遊」概念，遊客只要在指定溫泉區消費並使用多元支付方式，即可參加抽獎，有機會抽中日本東京來回機票與最新款iPhone，鼓勵遊客在享受泡湯樂趣的同時，一起響應低碳無現金的永續旅遊新趨勢。

除豐富的抽獎驚喜，縱管處自去年10月推出「憩淘鯉魚潭－任務式旅遊行動（走讀．參與．連結）」活動，以環潭走讀、社區參與及環境教育為主軸，邀請遊客透過任務體驗深度認識鯉魚潭，完成指定任務即可兌換限定好禮，豐富春節旅遊體驗。

縱管處長許宗民表示，邀請全國民眾於新春時節遊訪花東縱谷，體驗縱谷美麗的自然景觀與人文風貌，或參與花東限定抽獎活動，感受滿滿年節喜氣。（編輯：黃世雅）1150128