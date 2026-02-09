春節走春雙流國家森林遊樂區尋「馬」趣 拍照留言抽山林獨家限定好禮

▲雙流國家森林遊樂區2月14日至2月22日推出「雙流尋馬」活動。

【記者 王靚慧／屏東 報導】春節假期即將到來，雙流國家森林遊樂區推出「雙流尋馬」活動，邀請民眾新春闔家來走春，吸收滿滿的芬多精，並有機會把好禮帶回家！

林業保育署屏東分署表示，迎接馬年，2月14日至2月22日於雙流森林遊樂區推出「雙流尋馬」新春限定活動，活動期間，民眾於園區內尋獲植物「臺灣馬蘭」或溪流生物「高屏馬口鱲」之剪影並合照，將照片上傳至官方臉書粉絲專頁指定貼文留言區，並寫下一句馬年吉祥話，就有機會抽中 Apple Watch SE3，以及米蠟筆、森林羽精靈-鉛色水鶇娃娃、雙流新春限定萬用袋及雙流限定手繪明信片等多項山林獨家文創好物，歡迎民眾把握春節連假，來雙流博個新年好彩頭！

林保署屏東分署指出，雙流國家森林遊樂區生態資源豐富，其中，「臺灣馬蘭」為臺灣特有種植物，屬菊科，常見於低海拔森林邊緣及步道旁，其白色舌狀花瓣圍繞著黃色管狀花，清新可愛，宛如撒落在綠意中的小星星；而在清澈溪流中悠游的「高屏馬口鱲」，同為臺灣特有種，主要棲息於高屏至恆春半島溪流中、下游及支流水域，以藻類、水生昆蟲、小魚蝦為食物，是雙流溪流生態中不可或缺的重要角色。配合今年生肖「馬」年，特別以園區內兩項具代表性且名稱含「馬」的物種作為活動主角，透過尋找剪影的互動方式，期望能引導遊客在踏青之餘，深入認識在地珍貴的生物資源。

屏東分署表示，雙流國家森林遊樂區素有「南臺灣森林與溪流的秘境」美譽，是新春期間闔家出遊的首選。歡迎民眾放下繁忙公務與3C產品，與親朋好友漫步林間步道，大口呼吸新鮮空氣，為新的一年注入滿滿的自然活力，還能參與「雙流尋馬」抽獎活動，詳細活動資訊請關注「雙流國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁。（圖／林業保育署屏東分署提供）