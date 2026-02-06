春節走春首選嘉義市 搭大眾運輸省時又省心

嘉義市府交通處呼籲民眾提前做好行前規劃，多加利用大眾運輸工具，不僅可享多項優惠，也能有效提升旅遊品質與行程心情／嘉義市府提供





嘉義市去（114）年觀光旅遊人次突破2,600萬人次，今年春節連續假期長達9天，交通部觀光署1月15日公布春節連假30天前訂房統計，嘉義市在假期前8天平均訂房率達55.91%，高居全台之冠，顯示市府長期推動觀光政策已逐步展現具體成果，嘉義市已成為春節出遊熱門選擇，市府交通處呼籲民眾提前做好行前規劃，多加利用大眾運輸工具，不僅可享多項優惠，也能有效提升旅遊品質與行程心情。

市府指出，為因應市民返嘉、出遊及走春等春節活動需求，市府持續推動「使用電子票證及行動支付，免費搭乘市區公車(含幸福巴士)，並享公共自行車前30分鐘騎乘優惠」政策，至115年12月31日止，民眾只要使用電子票證或行動支付上車，即可搭乘本市3條市區公車(中山幹線、忠孝新民幹線、光林我嘉線)及幸福巴士、享不限里程、不限次數免費搭乘服務，並享有租借公共自行車YouBike2.0前30分鐘免費，YouBike 2.0E電輔車前30分鐘補助10元優惠。

廣告 廣告

值得一提的，「光林我嘉線」為台灣好行觀光公車路線，不僅提供優質服務，更串聯嘉義市主要觀光景點。遊客可搭乘此路線輕鬆暢遊全市，免去停車煩惱，是春遊嘉義的最佳選擇。

交通處指出，春節期間，嘉義市市區公車及公共自行車系統將維持正常營運；幸福巴士配合醫療院所休診，自2月16日至2月19日（除夕至初三）暫停服務，並於2月20日（初四）恢復正常營運。此外，春節期間嘉義BRT已規劃加開班次，預計增開約56班次以加強疏運；另計程車自2月13日凌晨0時至2月22日24時止，全日依夜間費率加收50元，並自2月23日凌晨0時起恢復原運價；公有路邊收費停車格則自2月16日凌晨0時至2月20日24時（除夕至初四）暫停收費。

交通處表示，春節連假期間，嘉義市區多處熱門走春景點，預期將出現車流增加情形，加上市區停車空間有限，市府建議民眾出遊及走春時多搭乘大眾運輸，以提升整體旅遊體驗並減輕交通負擔。

市府也建議外地旅客來嘉義旅遊時，可搭國道客運、台鐵或高鐵接駁BRT至市區，再轉乘光林我嘉線暢遊市區，不僅可省去塞車困擾，也能達到節能減碳、降低空氣污染的效益，讓旅遊更加便利與安全。

歡迎民眾下載「愛嘉義」APP，即時掌握市區公車動態、YouBike站點及停車場資訊；另台鐵前站及轉運中心（國光客運）設有旅客服務中心，提供旅遊與交通諮詢服務，方便民眾多加利用。

更多新聞推薦

● 藍白合縣長選戰人選未定 民眾黨彰縣黨部：制度不明引發基層焦慮