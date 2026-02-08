春節走春 嘉市推低碳旅遊輕旅行

嘉義市政府為落實淨零排放目標，自一一四年起推動「低碳活動指引」，引導市府各局處於辦理大型活動時，全面導入低碳行動，全年共帶動五十五場次活動轉型，累計減碳量達十萬二千公斤二氧化碳當量，讓低碳永續理念由大型活動場域，逐步擴展至市民日常生活中。隨著春節九天連假將至，旅遊熱度持續攀升。

根據交通部觀光署最新統計，嘉義市春節前八日平均訂房率達五十五點九一%，高居全臺之冠。黃敏惠市長表示，「永續不是口號，更是一種生活態度」。作為「木都」，擁有深厚的人文底蘊與獨特的生活風格，觀光發展正逐步轉向以生活體驗為核心的城市旅遊模式，成為旅客願意停留、深度走訪的最佳首選。面對湧入的走春人潮，嘉義市政府環境保護局鼓勵旅行期間可優先選擇大眾交通工具，市區公車率先全國達成全面電動化，免費乘車優惠也延長至今年年底，民眾只要使用電子票證或行動支付上車即可享不限里程、不限次數免費搭乘服務。

廣告 廣告

此外，YouBike亦提供前三十分鐘免費騎乘優惠，讓民眾在穿梭巷弄、體驗木都風情的同時，兼顧便利與減碳效益。住宿與飲食更是實踐「低碳旅遊」的重要環節。嘉義市目前已有3間取得環保標章的旅宿業者及一五二間環保餐廳供旅客選擇，相關名單可前往環境部「淨零綠生活資訊平台」(https://greenlifestyle.moenv.gov.tw/)查詢。

嘉義市政府環境保護局表示，透過「吃在地、住環保、行低碳」等行動，體驗永續生活的魅力，攜手共創淨零永續的幸福城市。