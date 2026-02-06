▲春節走春，雪霸原住民傳統歌舞展演陪您過新年。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／苗栗 報導】為迎接115年春節並營造熱鬧多元的年節氛圍，內政部國家公園署雪霸國家公園管理處（以下簡稱雪霸處）將於農曆春節期間，自2月18日（年初二）至2月22日（年初六）一連五天，在苗栗縣大湖鄉汶水遊客中心第1視聽室舉辦「雪霸風華原舞躍動—115年春節期間原住民傳統歌舞展演活動」。活動每日安排3場演出，時間為10時30分、13時及14時30分，每場約1小時，邀請全國民眾春節走春到雪霸國家公園，感受原住民族文化的熱情魅力，共度歡樂新年。

雪霸處表示，春節期間邀請園區周邊原住民團體以傳統歌舞與民眾同歡，已成為雪霸國家公園多年來深受歡迎的春節特色活動，每年皆吸引大量走春遊客參與。今年特別邀請園區周邊部落三組原住民表演團體輪番登場，包括以歌唱結合傳統舞蹈、展現在地文化特色的「苗栗縣部落創意文化產業協會」；由泰雅族族人自發組成，以自然真誠的歌舞詮釋族群文化情感的「苗栗縣瑪啦拉斯文化觀光發展協會」；以及以泰雅族文化為核心、多次獲選為苗栗縣傑出演藝團隊，致力於文化傳承與藝術創作的「傳源文化藝術團」。透過多元且精彩的演出，讓民眾能近距離欣賞原住民族文化之美，感受其獨特的生命力與活力。

雪霸處指出，今年展演內容以泰雅族原住民傳統歌舞為主，藉由節奏明快、動作活潑的舞蹈形式，搭配泰雅族傳統樂器口簧琴演奏，呈現族群深厚的文化內涵與生活智慧。活動現場亦規劃互動體驗時段，邀請民眾與舞者一同參與，增加參與感與趣味性，讓大小朋友都能在輕鬆愉快的氛圍中實際體驗泰雅族舞蹈的魅力，特別適合親子同樂。

雪霸處進一步表示，雪霸國家公園園區內屬泰雅族及賽夏族原住民族的傳統領域，管理處自成立以來，即持續投入原住民族文化保存、傳承與推廣工作。期盼藉由春節旅遊人潮與多場次的文化展演活動，讓更多民眾認識並尊重原住民族文化，豐富年節假期的旅遊內涵。活動全程免費、自由參加，誠摯邀請民眾於春節期間走訪雪霸國家公園，在山林間迎新納福，共度一段充滿原民文化氣息的新春假期。