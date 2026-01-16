春節走讀台南！免費散步導覽加開63梯次 漫遊府城迎新年

迎接115年農曆春節連續假期，台南市政府觀光旅遊局推出「台南散步導覽」春節不打烊活動，於2月14日至2月22日加開31梯次，春節期間共計提供63梯次免費定時導覽服務，除2月16日除夕外，其餘日期皆可報名參加，邀請市民與遊客以雙腳慢遊城市，體驗台南獨有的歷史風情與生活韻味。

五條港舊城漫遊星光線。（圖／台南市政府）

市長黃偉哲表示，台南散步導覽廣受好評，每趟行程約2小時，由專業導覽人員帶領民眾走進古街巷弄，深入了解府城的歷史脈絡、古蹟建築與在地文化。春節期間特別加開梯次，希望讓返鄉遊子與外地旅客，以更輕鬆、貼近生活的方式走讀台南，感受濃厚的人情年味。

府城歷史散步孔廟線。（圖／台南市政府）

觀光旅遊局長林國華指出，此次春節加開的導覽路線涵蓋中西區、安平區、鹽水區及白河區等熱門觀光區域，主題多元，包括歷史街區、老街聚落、港灣文化、溫泉鄉與特色生活場域，無論是親子同遊、全家出遊或好友結伴，都能找到適合的路線，為走春行程增添深度體驗。

府城藝文踅街趣。（圖／台南市政府）

觀旅局提醒，各梯次名額有限，熱門路線可能迅速額滿，活動前兩周即開放網路報名，建議民眾提前規劃。春節期間各路線導覽時間及服務梯次，可參考「115年春節免費定時導覽解說梯次彙整表」，並至台南旅遊網「台南散步導覽」專區查詢路線介紹及線上預約報名。此外，「台灣第一鹽散步路線」、「新營甜糖文化漫遊」、「來去走讀A贏」、「尋覓．探索神秘蔴荳港」、「永康大灣聚落散步路線」、「水交社文化園區散步路線」及「永康三崁店糖廠散步路線」等免費預約導覽，也歡迎民眾報名參加，春節期間需於活動前15天完成預約，以利安排導覽人員。

五條港舊城漫遊日光線。（圖／台南市政府）

春節走春，不妨放慢腳步來台南。市府誠摯邀請全國民眾走進府城巷弄，用雙腳感受台南獨有的年節氣氛與城市故事

