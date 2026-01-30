春節赴日更順暢！台日機場「入境事先確認」開跑 桃機122航班受惠

台日機場入境事先確認作業實施順利，航空公司協助於候機室廣播及派員引導旅客參加。 圖：桃機公司／提供

[Newtalk新聞] 昨(29)日機場公司與日本出入國在留管理廳，合作實施「台日機場入境事先確認」作業。實施首日5航班作業順暢，近千名旅客在桃園機場候機室完成辦理事先確認入境資料，有效縮短抵達日本機場後的通關審查時間。桃機表示，預計至2月25日前，將有15條航線、122個航班的旅客可使用這項措施。

桃機公司表示，昨日自上午6時45分至下午2時30分，與日本出入國在留管理廳，合作實施「台日機場入境事先確認」作業。總共執行IT236、IT256、BR118、IT714、CI194等5個航班，分別飛往函館、秋田、仙台、岡山及熊本等機場，近千名旅客在桃園機場候機室完成辦理事先確認入境資料，有效縮短抵達日本機場後的通關審查時間。

即日起至2月25日止，搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航，前往日本函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島、神戶及大分等11個機場，合計15條航線、122個航班的旅客，適用對象為臺灣出發至日本「短期滯在」(例如觀光、親人訪問及短期商務等停留期間90天以內者)之入境目的者，都可選擇參加。

另外，桃機公司提醒，適逢寒假出國人潮較多，機場公司建議旅客提前抵達機場，預留較多時間辦理報到，並盡早完成安檢。至安檢線前，請先將水瓶倒空，電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，同時脫掉外套、帽子、皮帶，加快安檢流程；此外防風打火機、防狼噴霧劑等危安物品禁止攜帶，另請確認隨身行動電源或鋰電池無破損、膨脹等異常情形，並依航空公司規定妥善收納，確保旅途順遂。

