春節赴日注意！桃機「入境預先審驗」11機場適用 省下落地排隊時間

生活中心／程正邦報導

春節赴日注意！桃機啟動「入境預先審驗」，省下落地排隊時間。（圖／翻攝畫面）

隨著 2026 年農曆春節假期即將到來，國人赴日旅遊潮預計將達到巔峰。為了紓解日本入境審查的人龍，桃園國際機場與日本出入國在留管理廳再度合作，自即日起至 2 月 25 日止，推出「日本入境事先確認（Pre-clearance）」服務。旅客只要在桃機登機前完成特定手續，抵達日本後僅需進行簡易確認即可快速通關，平均可省下半小時以上的排隊時間。

適用範圍擴大：11 座機場、4 大國籍航空、122 航班

本次服務的適用範圍主要針對日本二線城市及熱門旅遊航點。相較於過往，今年特別新增了神戶與大分，總計達 11 座指定機場。

* 指定機場名單： 函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島、神戶（新）、大分（新）。

* 合作航空公司： 中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航。

* 適用資格： 持有台灣護照，且赴日目的為觀光、探親或短期商務（停留 90 天內）的特定航班旅客。

若要從桃機出發到日本11座指定機場，可在候機室辦理入境事先確認服務。（圖／翻攝自桃機臉書）

如何辦理？登機門前「3步驟」搞定

這項服務利用旅客在候機室等待登機的空檔進行，作業流程相當直覺：

1. 資料查驗： 出示護照及入境相關資料（如 Visit Japan Web 碼）。

2. 身分採集： 由日方派駐的人員進行現場拍照與指紋採集。

3. 貼上標籤： 完成後工作人員會在護照或相關文件上標記，抵達日本後只需走專用通道或簡易櫃檯即可快速入境。

兩大關鍵提醒：起飛前 30 分鐘截止

桃機公司特別提醒，這項計畫雖然方便，但有兩點必須注意：該項作業會在班機起飛前 30 分鐘截止。建議有意辦理的遊客在抵達候機室後儘快前往辦理點，避免因為人多排隊而錯過截止時限。若旅客來不及在桃機辦理，抵達日本後依然可以依照一般程序排隊入境，並不會影響入境權利。

