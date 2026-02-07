春節赴日要注意！日本流感再升溫 A流、B流「雙重流行」確診破11萬人

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

農曆春節假期將屆，不少國人規劃赴日旅遊，但日本當地流感疫情近期明顯升溫，呈現A型H3N2與B型流感併行的「雙重流行」態勢。根據最新統計，全日本流感患者人數幾乎是前一週的兩倍，確診數已突破11萬人。

日本流感疫情上升，赴日民眾需多注意身體健康。（圖／翻攝臉書日本自助旅遊中毒者 ）

日本旅遊達人林氏璧分享，依據國立健康危機管理研究機構數據，日本每家醫療機構平均通報人數已連續4週增加，目前回升至前一波高峰約6成水準。從區域分布來看，九州地區的大分縣、鹿兒島縣患者數仍偏高，關東地區的千葉、埼玉、神奈川及東京周邊縣市，以及中部與東北地區，通報數也陸續上榜。以東京為例，最新一週定點通報數已自低點攀升至25人以上，多個行政區再度進入流行警戒狀態。

值得注意的是，這一波疫情中「B型流感」佔比明顯提升。病毒鑑定結果顯示，A型H3約占56%，B型占44%。專家分析，相較去年11月以A型為主的疫情，新年後B型病毒比例大幅增加。雖然兩者症狀不易完全區分，但B型流感較常出現腹痛、嘔吐等消化道症狀，以及肌肉痠痛。

相較之下，台灣目前流感疫情僅呈緩步上升。疾管署指出，受惠於疫苗保護力及去年秋季流感所形成的群體免疫，預期春節期間疫情將相對平穩。林氏璧也提醒，日本近期氣候嚴寒，東京等地甚至可能降雪，赴日民眾除防範病毒外，也應特別注意保暖。

