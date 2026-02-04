春節赴日通關更快速！桃機推入境事先確認 適用航班、機場一次看

隨著2026年農曆春節假期將至，國人赴日旅遊人潮可望再創高峰。為因應日本入境審查人流增加，桃園國際機場再度攜手日本出入國在留管理廳，自即日起至2月25日，推出「日本入境事先確認（Pre-clearance）」服務，協助旅客縮短抵達日本後的通關等待時間。

桃機表示旅客可在登機前，利用候機時間在機場完成護照與入境資料確認，並進行拍照及指紋採集等程序。抵達日本後，只需進行簡易確認即可完成入境查驗，平均可節省30分鐘以上的排隊時間，有效提升通關效率。

11座日本機場適用

這次服務適用範圍進一步擴大，除原有航點外，今年新增2座機場，總計涵蓋11座日本機場，包括函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島、神戶（新）及大分（新），主要以日本二線城市及熱門旅遊地區為主。

合作的航空公司包含中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航，共計15條航線、122班指定航班適用。凡持有台灣護照，且赴日目的為觀光、探親或短期商務，停留時間不超過90天的旅客，皆可事先使用入境事先確認作業。

辦理期間、對象：2026年1月29日至2月25日，於桃機出境、持有台灣護照的旅客，赴日目的為觀光、探親或短期商務（停留90天內）。

適用航空：中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航共計122架航班。

抵達機場：函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島、神戶、大分共計11座機場適用。

（圖／桃園國際機場提供）

登機前只要「3步驟」即完成

旅客在候機室只要進行以下3步驟，即可申請日本入境事先確認：

資料查驗：出示護照及入境相關資料（日本入國紀錄卡或是Visit Japan Web完成入境資料登錄的畫面）供審查人員確認。

身分採集：需進行臉部照片拍攝及指紋採集，拍攝臉部照片時記得取下墨鏡和口罩。

出示畫面：完成後工作人員會在護照或相關文件上註記，抵達日本後只需出示完成的證明或QRcode即可快速入境。

起飛前30分鐘截止申請

桃機也特別提醒，這項計畫雖然方便，但相關作業程序會在班機起飛前30分鐘截止，因此建議有意辦理的遊客，在抵達候機室後儘快前往辦理地點，避免因為人潮眾多排隊而錯過申請時間。若旅客來不及在桃機辦理，抵達日本後依然可以依照一般程序排隊入境，並不會影響入境權利。