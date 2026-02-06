春節趕出國！辦護照預約竟排到4月 內行人「教一招」：1分鐘都不用等

記者簡浩正／台北報導

春節將至，近期換發護照需求明顯暴增。（示意圖／資料照）

農曆春節向來是國人出國旅遊高峰期，由於今年長達九天連假，近期換發護照需求明顯暴增，也讓外交部各地辦事處湧入大量民眾。以北部為例，外交部領事事務局網路預約名額幾乎全面額滿，最快可預約時間已排到4月中旬；不然就是現場排隊民眾，等候時間動輒3至4小時。讓不少申辦民眾直喊真的快崩潰！不過有網友分享一妙招，直言「一分鐘都沒有等到。」

一名網友近日於社群平台Threads分享自身經驗指出，查詢換發護照時發現，近期網路預約早已全數額滿，北部最早要到4月才有空檔，只好清晨到現場排隊。該名網友表示，當天早上9點多抽到號碼牌，約2小時後才完成送件，但在11點多準備離開時，抽號碼牌的隊伍甚至一路排到辦公室外，提醒有需求的民眾最好在領事局一開門就到場。

他並補充，是上午9:25抽號碼牌、約11:15分完成送件，離開的時候連抽號碼牌都排到外面了，「現場等候已超過300人」；呼籲近期要換護照的如果是現場候位建議一早就來，也可參考其他脆友留言的其他方法。

辦護照現場可見滿滿都是人。（圖／記者許雅惠攝影）

大量排隊現象也在網路上引發熱烈討論，「上星期排了4小時，真的快崩潰」、「請旅行社代辦啦，只要加3、400」。不過也有網友分享網路經驗，表示「我朋友教我的，我跟他搭高鐵到嘉義，直接抽直接辦、連一分鐘都沒有等到，再搭高鐵回去」、「去戶政辦一張自然人憑證（除了換護照還可以做很多事）～在家幾分鐘就線上申請完囉～14天後再去領事局領就可以了！很方便又超快速！」看得出每個人的經驗都很不一樣。

