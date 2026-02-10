春節踏青小心！鼬獾狂犬病1月連爆11例 人類感染致死率近100％（示意圖:shutterstock/達志）

國內今年1月已有11件鼬獾感染狂犬病案例，疾管署指出，我國2002年以來共有3例人類感染狂犬病病例，均為境外移入，且發病後致死率近100％。國內狂犬病主要侷限野生動物（鼬獾、白鼻心），每年10月至隔年3月為其活動頻繁季節，提醒民眾春節踏青仍要提高警覺，並帶愛寵施打狂犬病疫苗，遵守「二不一要」原則。

農業部動植物防疫檢疫署科長許家寧說明，狂犬病為人畜共通傳染病，由於感染狂犬病動物通常具有侵略性，會主動接近或攻擊民眾，防檢署長期監測野生動物狂犬病情形，台灣狂犬病仍侷限於野生動物，鼬獾是主要的保毒宿主。

防檢署統計，112年至今年1月，共監測2597件，確診件數137件，其中鼬獾為136件，白鼻心為1件，每年10月至隔年3月是鼬獾活動頻繁季節，中低海拔的山麓丘陵帶為其主要活動區域。今年1月已有11件鼬獾確診案例，野生動物持續檢出狂犬病陽性案例，今年春節假期較長，帶犬貓出門踏青應特別注意。

農業部動植物防疫檢疫署科長許家寧說明，今年1月已有11件鼬獾確診狂犬病案例。（李念庭攝）

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，國內自2002年迄今，累計3例人類感染狂犬病確定病例，均為境外移入病例，分別包括2002年、2012年各1例自中國境外移入，2013年1例自菲律賓境外移入病例，均死亡。目前國內並未出現人類感染狂犬病本土病例。

疾管署指出，狂犬病毒會從已感染動物的唾液隨著抓、咬傷所造成之傷口進入人體，如未及時採取醫療措施，發病後致死率近100％，但如能在遭動物咬傷後立即就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種疫苗，可以有效降低發病的風險。

疾管署提醒，民眾應遵守「二不一要」原則，不棄（放）養家中寵物、不接觸捕捉及飼養野生動物、要定期攜帶犬貓及人工飼養之食肉目動物施打狂犬病疫苗，守護自己與毛孩健康，遠離狂犬病威脅。此外，到鼬獾常出沒區域也應提高警覺，若遇行為異常、動作狂躁或傷亡鼬獾，請立即遠離並通知在地動物防疫機關處理。

疾管署及防檢署呼籲，民眾於郊外活動時，應避免接觸、逗弄及捕捉野生動物，以避免暴露於狂犬病的感染風險。如不慎遭野生動物抓咬傷，請以肥皂及大量流動清水沖洗傷口至少15分鐘，再以優碘或70％酒精消毒後，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院」就醫；經醫師評估如有感染狂犬病風險，應儘速接種免疫球蛋白，並依時程（第0、3、7、14天，傷口暴露後接種第1劑當天為第0天）接種4劑人用狂犬病疫苗，以降低發病風險。

