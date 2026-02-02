春節車潮來襲！土城警出動空拍機掌握路況 路口不停讓恐挨罰

土城分局警方嚴格取締闖紅燈、酒毒駕、超速等重大違規。（記者徐煜勝翻攝）

【警政時報 徐煜勝/新北報導】農曆春節連假即將到來，返鄉與出遊車流預估將大幅增加。為確保市民春節期間行車順暢與交通安全，新北市政府警察局土城分局宣布全面啟動春節交通疏導勤務，並首度強化科技執法，導入空拍機進行高空監控，打造「上帝視角」即時掌握路況。

土城分局表示，針對2月14日至2月22日春節連假期間可能出現的塞車熱點，警方將鎖定國道三號土城交流道、臺65線快速道路等重要幹道，派遣空拍機執行高空動態監測。透過即時影像回傳，勤務指揮中心可迅速掌握回堵狀況，採取「哪裡壅塞、立即疏導」的機動策略，一旦發生事故或車流停滯，將即刻調派線上警力處置，縮短民眾等待時間。

為協助駕駛避開壅塞路段，警方也公布春節替代道路建議路線，包括國道三號往三峽、大溪方向，可改行中央路三段接介壽路，再由三鶯交流道上高速公路；而臺65線車流則可改由城林路、中華路、環河道路等路段分流，以減少主線負擔。

此外，因行人路權議題備受關注，土城分局春節期間也將同步加強「路口停讓」執法，列為首要取締重點。警方提醒駕駛人行經路口務必確實停讓行人，否則將依法開罰；同時也呼籲行人過馬路切勿滑手機，避免成為「低頭族」，共同落實「車讓人、人快走」的安全觀念。

土城分局指出，除路口不停讓外，春節期間也將嚴格取締超速、闖紅燈、酒駕及毒駕等重大違規行為，確保交通秩序與用路人安全。

針對春節前夕2月9日至13日年貨採買人潮，警方將在轄內市場、家樂福、大潤發及日月光廣場周邊增派警力與義交協助疏導；至於承天禪寺、桐花公園等熱門走春景點，警方建議民眾可先參考「新北市景點人潮儀表板」避開尖峰時段，並多利用大眾運輸工具。

土城分局長沈明義強調，春節期間警力不打烊，將以科技輔助與強化執法雙管齊下，全力守護市民交通安全，讓大家安心迎新年、平安過好年。

