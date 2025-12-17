春節車票搶票時間出爐 ！ 台鐵1/13、高鐵1/16開放預訂

新的一年即將到來，台鐵公司和台灣高鐵近期公告各假期開放訂票期程，2026的第一連假農曆春節假期，2月14日到22日將是返鄉與旅遊的高峰期，民眾都相當關注雙鐵開放的搶票時間。

台鐵方面規劃從明年的1月13日凌晨0點起，開放預訂東部幹線車票包含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線、跨線列車，以及2月10日西部幹線的乘車票，接著明年1月14日，開放預訂2月11日到24日的西部幹線乘車票。高鐵則預計明年1月16日凌晨0點起販售春節期間車票。

台視新聞／劉芝宇 責任編輯／陳盈真

