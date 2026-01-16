春節車票開賣系統一度塞車 高鐵曝1小時70萬訂位刷新紀錄

高鐵春節疏運車票今凌晨零時開賣。（資料照）

下個月將迎來農曆春節，不少人已提早規劃假期，台灣高鐵今（16日）凌晨零時開賣春節疏運車票，大批民眾抱怨系統卡頓，高鐵統計，開賣1小時完成70萬張訂位，刷新歷史紀錄，為了因應春節疏運購票，已提前調整訂位系統，包含最多可同時容納超過3.8萬人上線等，同時呼籲，旅客春節期間多利用離峰時段、分流搭乘。

高鐵規劃2月13日至2月23日共11天春節疏運期，期間加開南下170班、北上225班，總計395班列車，另在離峰時段推出早鳥優惠，指定車次5折、8折或9折限量折扣，11天疏運期間共617班、8萬4千餘個早鳥座位；今（16日）凌晨零時前不少民眾守在電腦前，為的就是能搶到春節返鄉車票，不過開賣後，訂票系統一度塞車，讓部分民眾抱怨車票跟演唱會一樣難搶、系統近年最卡等。

對此，高鐵表示，春節疏運車票開賣後1小時，順利完成70萬張訂位，較去年開賣多出近4萬張車票訂位，創下歷史紀錄，累計至今天上午8時，總訂位數已達82萬6,000餘張車票，相比去年同期增加9萬2,000餘張，成長超過12.5%。

為了因應春節疏運開賣，高鐵指出，公司已提前調整訂位系統，最多可同時容納3萬8,400人上線，凌晨開放訂位後，4分鐘內就有5萬8,000餘張車票完成訂位，32分鐘則累計37萬4,000餘張訂位完成車票，高鐵除了持續監測各通路訂票狀況，確保旅客能順利完成訂票，同時也呼籲，旅客春節期間多利用離峰時段、分流搭乘。





