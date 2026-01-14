春節車票「這天」開搶！2026高鐵、台鐵連假搶票一次看 搶票2秘招曝光

實習記者藍子瑄／台北報導

根據台鐵、高鐵公布資訊，2026 年春節連假是全年最受關注的檔期，其中高鐵預計於 1 月 16 日開放訂票。（示意圖／資料庫）

連假返鄉、出遊準備搶票了！2026 年高鐵、台鐵疏運與售票時程正式公布，包含農曆春節、清明連假、中秋與教師節連假、國慶日等熱門檔期，都將依照指定日期開放訂票。台鐵、高鐵公司提醒，連假車票向來搶手，民眾可提前記下售票時間，避免錯過最佳購票時機。

搶票攻略曝光 這些檔期最熱門

根據台鐵、高鐵公布資訊，2026 年春節連假是全年最受關注的檔期，其中高鐵預計於 1 月 16 日開放訂票，。

台鐵、高鐵公布， 2026 年高風險搶票時段：

【農曆春節連假】

高鐵開賣日：1/16

台鐵開賣日：1/14

【和平紀念日連假】

高鐵開賣日：1/29

台鐵開賣日：1/27

【清明連假】

高鐵開賣日：3/5

台鐵開賣日：3/3

【勞動節連假】

高鐵開賣日：4/2

台鐵開賣日：3/31

【母親節連假】

高鐵開賣日：4/10

台鐵開賣日：4/10

【端午節連假】

高鐵開賣日：5/21

台鐵開賣日：5/19

【中秋節＋教師節連假】

高鐵開賣日：8/27

台鐵開賣日：8/25

【國慶連假】

高鐵開賣日：9/10

台鐵開賣日：9/8

【光復節連假】

高鐵開賣日：9/25

台鐵開賣日：9/23

【行憲紀念日連假】

高鐵開賣日：11/26

台鐵開賣日：11/24

【2027元旦連假】

高鐵開賣日：12/3

台鐵開賣日：12/1

其餘重要連假，高鐵與台鐵也都已排定對應的疏運與售票期程，方便民眾預先規劃行程。建議民眾提前設定鬧鐘，在開賣當日凌晨 0 點準時上線搶票。

若第一時間未能搶到理想車次，也可考慮採取「分段購票」策略，例如將長途行程拆成兩段購買，或留意系統清票時間，00：00更新後部分未付款的車票會重新釋出，仍有機會補位成功。

訂票別踩雷 注意付款與取票期限

無論高鐵或台鐵，訂票後都須在規定期限內完成付款與取票，否則系統將自動取消訂位並釋出座位。民眾訂票前也應留意每筆交易張數限制、優惠票資格與身分證明文件需求，以免影響行程安排。

