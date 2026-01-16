春節車票「1小時70萬張」破紀錄 民怨搶不到！高鐵：已提前調系統

【記者莊偉祺／台北報導】高鐵春節車票今凌晨開搶，民眾抱怨大量訂票湧入搶不到！高鐵統計開賣1小時就完成70萬張訂位，創歷史紀錄！並表示已提前調整訂位系統，最多可同時容納逾3.8萬人上線等措施。

高鐵今（16日）表示，2026年春節疏運於今日凌晨0時開賣後1小時，已完成70萬張訂位，較去年春節疏運開賣第1小時（66萬張），增加完成近4萬張車票訂位，創歷來開賣最高紀錄！統計至今日上午8時，總計訂位數達82萬6000餘張車票，也較去年同期73萬4000餘張，增加9萬2000餘張，成長逾12.5%。

廣告 廣告

因應春節疏運開賣，高鐵指出，已提前調整訂位系統，最多可同時容納3萬8400人上線，今日凌晨開放訂位後，4分鐘即完成5萬8000餘張車票訂位，至12分鐘內完成17萬2000餘張車票訂位，至22分鐘內完成約26萬8000餘張訂票，至32分鐘有37萬4000餘張完成訂位，高鐵也強調有派員持續監測各通路訂票狀況。

高鐵另呼籲，春節期間可多利用離峰時段、分流搭乘方式，也於11天疏運期間、離峰時段規劃617班、8萬4000餘個座位的「早鳥優惠」，限量提供 5折、8折或9折優惠，且每天提供早鳥5折車次等措施。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

女星睡癱「露奶餵到飽」 育兒狼狽畫面曝光

北市千萬元內宅快絕跡 主力總價帶落在1000-4000萬元

獨家專訪｜賈永婕101董座兼海巡小編 曝年薪僅藝人一半（壹蘋10點強打）

