春節車輛事故高峰期 eTag新用戶送道路救援

▲遠通電收聯手全鋒事業，申辦「eTag停車扣繳」即贈15公里免費道路救援。（圖／遠通電收提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣每年道路救援需求高達50萬件，而春節連假車流量飆升1.6倍，春節、228連假期間是車輛事故與拋錨的高峰期。高公局預估，今年春節9天連假，北上車流量最高將達平日的1.6倍，228連假也有1.3倍漲幅，因此遠通電收與道路救援平台「全鋒事業」合作，新申辦eTag綁定自動儲值、停車扣繳，贈送儲值金、洗車外，也有15公里免費道路救援。

春節9天連假不到1個月，為應援車主返鄉及出遊需求，遠通電收今（22）日宣布，攜手道路救援平台「全鋒事業」，針對新申辦eTag並綁定「銀行自動儲值」與「eTag停車扣繳」服務的用戶，除贈送100元eTag儲值金，再加碼15公里免費道路救援與「洗金寶」水刀泡沫洗車。

遠通電收延伸事業處許耀勳協理指出，為照顧車主在連假長途行駛的擔憂，本次延伸去年廣受好評的10公里免費救援服務，有感升級至15公里。車主只要在3月底前於遠通直營門市加辦停車會員，再贈「洗金寶」水刀泡沫洗車，適用全台400個洗車據點，讓車主不論是返鄉或出遊，都能在享受通行與停車便利的同時，多一份安心與餘裕。

許耀勳也說，因應詐騙型態不斷進化，同時申辦「eTag自動儲值」與「eTag停車扣繳」，信用卡有效的情況下並不會產生欠費，因此無須理會任何欠費通知，有效降低受騙風險。

全鋒事業表示，針對春節與228等長假，已啟動eTag停車會員專屬應援機制，強化救援資源調度與快速派遣效率。全鋒建議車主，出發前務必進行車輛安全檢查並確認道路救援方案。若行程中發生突發狀況，車主僅需聯絡客服，即可享有一站式專業服務，確保服務不中斷。

