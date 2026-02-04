春節農產供應充裕，國人安心選購過好年。（圖：農業部提供）

▲春節農產供應充裕，國人安心選購過好年。（圖：農業部提供）

農曆春節是我國重要的團圓節日，國人趕辦年貨、親友團聚少不了的送禮、飲宴等活動，將推升蔬果、魚肉、花卉等農、漁、畜產品的消費需求。農業部4日表示，為充裕供應年節所需，該部已盤點農、漁、畜產品的節前供應狀況，並妥善規劃調配措施，以確保民眾能順利購得所需食材。整體而言，春節期間相關農、漁、畜產品供應無虞，請民眾安心選購。

農業部長陳駿季表示，去（114）年是充滿挑戰的一年，除4月美國宣布課徵對等關稅，7月以來接連颱風、豪雨等天然災害的侵襲，讓農業生產及農漁民朋友面對極大的挑戰。農業部除在第一時間提供現金救助、專案補助及低利貸款等各項金融支持方案外，也推動「糧食產業全面升級計畫」穩定糧食供給，同時也執行「雲嘉南灌溉系統濁幹線與北幹線串接計畫」，以健全水資源基礎建設，並精進農民三保一金農民福利體系，落實照顧農漁民。至於在動物保護及生態永續方面，農業部積極推動相關法案與施政措施，以回應各界關切的重要議題。

廣告 廣告

陳駿季表示，114年是「變動中求穩定」的一年，而今年雖然挑戰不會不見，但因為有去年的基礎，今年農業部門勢必「在穩定中再度躍起」。農業部將透過數據掌握，確保產銷有序，落實「種植登記制度」，以提升糧食安全韌性；持續推動智慧農業，協助產業有效經營；同時也將強化生態、動物保護與福利，以及推動制定「農業基本法」，除了讓農民安心務農、農業穩定向前，也讓民眾能夠享用安心、安全的國產農產品。

農業部進一步說明，近期氣候冷涼且日間陽光充足，適合各類冬季蔬菜生長，供給充裕，價格親民，預期春節前蔬菜供應量可滿足消費需求；果品部分，棗子、蓮霧、釋迦、椪柑、桶柑及茂谷柑等應景水果正值產期，送禮自用兩相宜；水產部分，如金鯧、鱸魚及石斑等優質國產魚可充分滿足市場多元需求；畜禽部分，亦已協調產業界加強供應，確保年節期間豬肉、雞肉等供應無虞，滿足國人年節需求。

年節期間農業部將持續監控市場供應情形，協調產業界配合彈性調度供應，以滿足國人年節採購需求，安心過好年。