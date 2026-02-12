春節迎流感高峰！北醫附醫開設呼吸道傳染病特別門診

根據疾管署監測，今年春節將迎來流感高峰，目前社區中以A型流感H3N2為主，其次為鼻病毒；而COVID-19疫情雖稍微降溫，但隨著春節出遊及聚會增加，加上日本及美國近期COVID-19有上升趨勢，國人出國或接待來自國外的友人，仍須特別留意。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科醫師徐上富表示，一般感冒多為流鼻水、打噴嚏，通常只會微發燒或不發燒，對體力影響較小；流感通常是突發性高燒並伴隨肌肉痠痛，其至出現走路困難等顯著虛弱感；至於COVID-19較明顯的症狀為如刀割般喉嚨痛，並可能伴隨聲音沙啞、鼻塞、流鼻水與中低度的發燒。

徐上富提醒防疫「黃金三法則」，包括口罩戴好、勤加洗手、通風對流，可有效降低感染風險。另外，5歲以下幼兒與65歲以上長者為重症高風險族群，尚未接種本季流感或新冠疫苗者，應儘速接種；若親友有呼吸道症狀，建議避免近距離接觸或共餐。

除了呼吸道疾病，北醫附醫消化內科醫師黃唯誠表示，春節亦是腸胃急診的高峰，除了病毒感染，多是民眾飲食觀念不當，誘發急症，例如「隔夜菜」就是潛藏風險之一。

黃唯誠解釋，有些民眾隔夜菜只要煮沸就能殺菌，但包括金黃色葡萄球菌（常見於手部污染食物）與仙人掌桿菌（常見於米飯）會產生「耐熱毒素」，高溫無法破壞。若年菜於7°C至60°C的溫度放置過久，即使回鍋加熱，食用後仍可能引發上吐下瀉。

其次，年節大魚大肉，也讓膽道疾病風險上升，包括高油脂飲食刺激膽囊劇烈收縮，若本身有膽結石，可能引發急性膽囊炎，若結石掉入「總膽管」造成阻塞，可能導致急性膽管炎。另外，酒精與油脂的雙重刺激，可能導致胰臟細胞壞死，民眾若三酸甘油脂偏高且飲酒過量，罹患急性胰臟炎的風險也會上升。

針對冬季常見的諾羅病毒，黃唯誠提醒，諾羅病毒容易出現「群聚感染」，若一家人輪流上吐下瀉，就可能染上諾羅病毒。由於酒精對諾羅病毒無效，若家中有人發病，處理嘔吐物時應佩戴手套，並使用稀釋漂白水消毒，才能阻斷傳播鏈。

另外，單純的消化不良或胃食道逆流症狀如腹脹、酸水逆流，多因攝取過量糯米類（年糕、麻糬）、高油或甜食，導致胃排空變慢，建議胃腸功能較弱者，這類「地雷年菜」務必淺嚐即止。若有消化道潰瘍病史，更要避免暴飲暴食及過度飲酒，以免疾病加重導致胃出血。

黃唯誠強調，若出現口吐鮮血、黑便（瀝青便）、眼白變黃伴隨高燒，或是位置固定的持續劇痛，千萬不要忍耐，應盡速就醫。

台北醫學大學附設醫院院長施俊明表示，呼吸道疾病及腸胃炎等都是年節常見的疾病之一，為了讓民眾安心過年，該院今年從初一到初三（2/17~2/19）開設「呼吸道傳染病特別門診」，也提醒民眾勤洗手、戴口罩，別讓病毒上門拜年。北醫附醫呼吸道傳染病特別門診資訊可至官網查詢https://www.tmuh.org.tw/。



