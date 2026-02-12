春節迎流感高峰！北醫附醫開設呼吸道傳染病特別門診
根據疾管署監測，今年春節將迎來流感高峰，目前社區中以A型流感H3N2為主，其次為鼻病毒；而COVID-19疫情雖稍微降溫，但隨著春節出遊及聚會增加，加上日本及美國近期COVID-19有上升趨勢，國人出國或接待來自國外的友人，仍須特別留意。
台北醫學大學附設醫院胸腔內科醫師徐上富表示，一般感冒多為流鼻水、打噴嚏，通常只會微發燒或不發燒，對體力影響較小；流感通常是突發性高燒並伴隨肌肉痠痛，其至出現走路困難等顯著虛弱感；至於COVID-19較明顯的症狀為如刀割般喉嚨痛，並可能伴隨聲音沙啞、鼻塞、流鼻水與中低度的發燒。
徐上富提醒防疫「黃金三法則」，包括口罩戴好、勤加洗手、通風對流，可有效降低感染風險。另外，5歲以下幼兒與65歲以上長者為重症高風險族群，尚未接種本季流感或新冠疫苗者，應儘速接種；若親友有呼吸道症狀，建議避免近距離接觸或共餐。
除了呼吸道疾病，北醫附醫消化內科醫師黃唯誠表示，春節亦是腸胃急診的高峰，除了病毒感染，多是民眾飲食觀念不當，誘發急症，例如「隔夜菜」就是潛藏風險之一。
黃唯誠解釋，有些民眾隔夜菜只要煮沸就能殺菌，但包括金黃色葡萄球菌（常見於手部污染食物）與仙人掌桿菌（常見於米飯）會產生「耐熱毒素」，高溫無法破壞。若年菜於7°C至60°C的溫度放置過久，即使回鍋加熱，食用後仍可能引發上吐下瀉。
其次，年節大魚大肉，也讓膽道疾病風險上升，包括高油脂飲食刺激膽囊劇烈收縮，若本身有膽結石，可能引發急性膽囊炎，若結石掉入「總膽管」造成阻塞，可能導致急性膽管炎。另外，酒精與油脂的雙重刺激，可能導致胰臟細胞壞死，民眾若三酸甘油脂偏高且飲酒過量，罹患急性胰臟炎的風險也會上升。
針對冬季常見的諾羅病毒，黃唯誠提醒，諾羅病毒容易出現「群聚感染」，若一家人輪流上吐下瀉，就可能染上諾羅病毒。由於酒精對諾羅病毒無效，若家中有人發病，處理嘔吐物時應佩戴手套，並使用稀釋漂白水消毒，才能阻斷傳播鏈。
另外，單純的消化不良或胃食道逆流症狀如腹脹、酸水逆流，多因攝取過量糯米類（年糕、麻糬）、高油或甜食，導致胃排空變慢，建議胃腸功能較弱者，這類「地雷年菜」務必淺嚐即止。若有消化道潰瘍病史，更要避免暴飲暴食及過度飲酒，以免疾病加重導致胃出血。
黃唯誠強調，若出現口吐鮮血、黑便（瀝青便）、眼白變黃伴隨高燒，或是位置固定的持續劇痛，千萬不要忍耐，應盡速就醫。
台北醫學大學附設醫院院長施俊明表示，呼吸道疾病及腸胃炎等都是年節常見的疾病之一，為了讓民眾安心過年，該院今年從初一到初三（2/17~2/19）開設「呼吸道傳染病特別門診」，也提醒民眾勤洗手、戴口罩，別讓病毒上門拜年。北醫附醫呼吸道傳染病特別門診資訊可至官網查詢https://www.tmuh.org.tw/。
更多風傳媒報導
其他人也在看
凱基銀愛心捐款平台給力 二手義賣為弱勢團體募年菜
農曆新年是充滿感恩及溫馨的日子，為了讓弱勢朋友也能在寒冬中過個好年，農曆年前凱基金控集團員工，透過凱基銀行官網的愛心捐款平台，響應伊甸「愛圍爐」活動，短短兩周內便為伊甸基金會募集到可提供逾260位身心障礙及弱勢朋友暖心圍爐的經費，這亦是凱基金控集團連續兩年響應「愛圍爐」活動。除此之外，凱基銀行愛心捐款平台2025年共協助103家社福機構，處理逾26萬筆捐款，累積捐款金額超過3.5億元，更創下歷年新高，為社福機構省下78%捐款手續費，讓社福團體擁有更多資源用在照顧受助族群上。
李宗銘升任工研院副院長 深化研發布局與產業創新動能
工研院12日舉辦新任副院長佈達典禮，宣布由協理李宗銘升任工研院副院長一職，並兼任院長室下設之「南部產業創新策略辦公室」主任。新任副院長李宗銘博士，長期深耕工研院研發體系，榮獲多項國際獎項肯定，研發成果落實於產業應用，產業化成就斐然，未來將推動無人載具、機器人等產業發展，持續強化研發能量與產業鏈結。
〈港股盤後〉恒指止步三連升 險守兩萬七大關 科網與汽車股全線走低
港股主要指數周四 (12 日) 全天表現低迷，終止連續三個交易日上漲。截至收盤，恒生指數下跌 0.86%，報 27032.54 點，恒生科技指數收跌 1.65%，國企指數則下跌 1.00%。大市全天情緒受大型科網股普遍下挫拖累
「共同警戒區」重映 朴贊郁憶冒險拍敏感題材
（中央社記者王心妤台北12日電）韓片「JSA共同警戒區」被譽為韓國影史重要電影之一，上映26週年時宣布4K修復版將於3月13日重映。導演朴贊郁曾說，拍攝正值南北韓敏感時代，而這是大膽且冒險的嘗試。
總統賴清德接受法新社專訪 聚焦強化台灣防衛力｜#鏡新聞
我國總統賴清德在上任後，首次接受法新社獨家專訪，更向國際媒體示警，若中國武力奪取台灣，下一個遭殃的，恐怕還會有更多受害者。賴總統強調，台灣將大幅強化自身的防衛能力，並有信心國會通過高達400億美元，等於新台幣1.25兆元的國防特別預算，向美國採購關鍵武器。
打造貓咪友善森林！這「6 種」安全好養的室內植物讓綠意與毛孩共存
火報記者 張舜傑／報導 不少養貓家庭都喜歡在家中擺放植物，讓空間多一點自然氣息，但同時又擔心貓咪誤咬葉片會影響 …
原博館籌備處主任交接 曾智勇期許打造文化樞紐
（中央社記者洪學廣高雄12日電）國立原住民族博物館籌備處今天舉行新卸任主任交接典禮，原民會主委曾智勇表示，期許原博館能成為南島語系文化樞紐，自己講自己的故事，讓台灣原住民族主體性被世界看見。
亞幣齊揚！人民幣創近3年新高 新台幣升破31.4元
儘管美就業數據亮眼、市場對聯準會降息預期降溫，但美元走勢震盪，新台幣兌美元匯率持續消化前一日封關日外資買超動能，加上亞幣齊揚激勵，匯價一早即升破31.4元價位，勁揚逾1角，中午暫時收在31.39元、升值8.8分，台北外匯經紀公司成交量9.21億美元。
東亞聯賽》獎金創歷史新高 冠軍可獲150萬美元
東亞超級聯賽（East Asia Super League，EASL以下簡稱東超）正式確認2026年東超季後賽參賽隊伍。賽事將於今年3月18日至22日在澳門舉行，本屆賽事獎金規模也大幅提升，創下聯盟新高。冠軍隊伍將可獲得150萬美元獎金，亞軍可獲得75萬美元，季軍則可獲得35萬美元，為東超歷史上最高的總獎金。
台片奇幻動作升級2／九把刀揭改編最大難處 電影《功夫》力保讀者難忘橋段
奇幻動作電影《功夫》由九把刀親自改編自其同名小說，他也很清楚將這部小說改編為電影面臨的挑戰，除了電影技術難度之外，還有讀者的期待，尤其是原著中的大反派Hydra該如何呈現。
馬年房市仍谷底徘徊 專家：但有兩大機遇
根據統計，2025年台灣國內完工取得使用執照的新屋戶數近14.3萬戶，創下1997年以來的近29年新高，這也意謂房市在買氣降溫之際，面臨更大的供給賣壓。專家指出，台灣房市春節過後，農曆馬年仍處於谷底徘徊，但仍有兩大機遇，一是小戶型的住宅需求增加，第二則是危老房屋都更的住宅升級需求。 國內房市目前面臨多項不利因素。根據內政部統計，2023至2025年新屋開工約有38萬戶左右，以開工後3年完工估算，預估2026至2028年將出現約32萬至36萬戶新屋完工潮。但自從央行推出第七波選擇性信用管制後，預售屋銷售低迷，在未來新建餘屋逐步累積下，初步估算，未來3年將有8至10萬戶建商待售的餘屋量釋出，市場面臨大量供給湧現。 除此之外，台灣人口持續下探，根據內政部最新統計，今年1月全台總人口降至2,328萬9,045人，已連續25個月呈現負成長。星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，人口負成長對於房地產基本面確實造成不利影響。 不過，馬鐵英也分析，儘管人口縮減確實對於房地產基本面負向，但台灣房市仍有兩個機遇。一是對於小型住宅的需求，主要是雖然台灣人口數下降，但從數據來看，家庭戶數卻增加，特別從去年開始，成長
春節連假雲林6家急救責任醫院 初1至初3開設傳染病特別門診
春節期間返鄉、出遊，出入人口群聚機會增加，又適逢流感等呼吸道疾病流行期，有鑑去年流感嚴重急診塞爆，縣內6家急救責任醫院在2月17日（大年初1）至19日（初3）春節假期間開設傳染病特別門診，有需要民眾可多利用。雲林縣衛生局長曾春美指出，春節連假6家急救責任醫院急診維持24小時，衛生局每日即時掌握各家醫
春節也可健康飲食 北市倡議每日1餐雜糧核果飯 (圖)
2月4日是世界防癌日，台北市立聯合醫院仁院區營養
2025北台灣十大代銷年減僅一成 四家接案量成長
陳炳辰指出，2026年房市走向尚不明朗，惟品牌建商、熱門地區已不乏傳出今年公開指標案消息，仍多以榜單上常見代銷為主要承接方，贏家通吃在當前代銷市況有所體現。另有深耕區域的聯鑫得手新北市林口區的百億元案，或可觀察馬年是否馬上進榜。
遭嗆拖垮籃球！謝典霖回擊爆粗口 事後甩鍋小編：以為我那麼閒喔
彰化縣議長謝典霖，身兼籃球協會理事長，卻遭爆出長期神隱，讓籃協去年三度流會，一整年都無法召開會員代表大會，引起球迷不滿，11日他在社群平台分享兒子打籃球照片，引起網友留言批評，謝典霖還爆粗口反嗆，引發
春節就醫免煩惱！「健保快易通App」一鍵查看診時段
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】今年農曆春節連假長達9天，年假期間生病找不到醫師看診，是不少民眾最擔心的狀況。為避免年假期間急診塞爆、民眾小病只能衝大醫院，健保署今年首度挹注約16億元推動「春節服務加成獎勵」，同時整合「全民健保行動快易通｜健康存摺App」，推出春節就醫查詢專區，讓民眾在手機上就能即時掌握全台醫療院所與藥局的開診時段。健保署表示，相關措施已明顯提升春節期間的醫療服務量能。 獎勵機制 提升春節基層開診意願 根據衛福部統計，春節期間急診就醫人次通常是平日的1.5至1.7倍，為因應長假醫療需求，健保署首度動用健保總額「其他部門」經費，針對除夕至初三，提供最高100%的診察與藥事服務加成，初四、初五及假期前後，也有不同比例加成，希望提高醫院、診所與社區藥局的開診意願。 春節核心假期開診率達6成 醫療體系展服務韌性 根據健保署最新統計，在除夕至初三的核心假期間，醫院端的開診率多達6成，較往年平均大幅提升。到了初五收假前夕，診所量能更是倍增，整體醫療體系在連假期間展現高度韌性。而在收假前夕，醫院與診所的服務量能更呈倍數成長，社區藥局的開診率也穩定增加，確保民眾春節期間，用藥不中斷。
民進黨公佈關稅談判民調：61％滿意、74%盼立院儘速審議
日前台美關稅談判達成15％不疊加成果，台美對等貿易協定有望本週正式簽署。對此，民進黨今(2/12)日由政策會執行長吳思瑤及發言人吳崢召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會，公布台灣民眾對於關稅談判結果高達61.0％滿意，更有74.1％民眾希望立法院儘速審議關稅結果，尤其藍白支持者中，皆有超過五成贊成儘速審議。
年後補財庫「3大吉日」曝光！命理師：錯過再等一年
年後補財庫「3大吉日」曝光！命理師：錯過再等一年
新春特別節目《馬冬食》來了！ 告五人、麋先生、宇宙人等17位同門齊聚
超人氣 Z 世代天團告五人、金曲樂團麋先生、宇宙人、Tizzy Bac、怪物新人帕拉斯 PALLAS五組樂團夢幻合體，攜手打造新春特別節目《馬冬食》，堪稱含金量爆表的年度圍爐盛宴。此次17位音樂人齊聚一堂，洋溢著「17一起馬上發」的熱鬧年節氣氛，不僅各自準備寓意滿滿的年菜提前圍爐迎新春，更特別設計專屬新春紅包袋贈送歌迷，提前向所有樂迷獻上新年祝福。新春特別節目《馬冬食》將於2月19日晚上8點，在「相信音樂日常 B'in Now」YouTube頻道正式上線，邀請大家一同線上團聚。
去年12月EPS年增逾5倍！「半導體設備廠」2月已漲25% 曾因股價飆太兇二度遭列注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股金蛇年昨（11日）封關，PCB與半導體設備廠大量（3167）同日公告自結，去年（2025）12月單月稅後純益為1.05億元，每股稅...