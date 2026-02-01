春節返台帶肉品罰20萬起跳 再犯最高罰百萬

農曆春節即將到來，財政部透過臉書提醒民眾，切勿攜帶或郵寄豬肉製品入境，以防非洲豬瘟傳入台灣。違規者依《動植物防疫檢疫法》可處新台幣20萬元罰鍰，再犯最高重罰100萬元。

財政部關務署台北關網站列出常見應檢疫的加工肉類產品，包括肉乾、肉鬆、香腸、臘肉、火腿、烤鴨、鹹水鴨、肉粽、肉包、水餃、披薩、含肉月餅、三明治、漢堡等。此外，肉燕皮、酸肉、熱狗、培根、鴨腎、雞翅、鳳爪、肉捲、牛肉丸、貢丸、精肉團、杏仁餅、雞仔餅、肉鬆蝦餅、含肉機上餐食或餐盒、含肉液態湯類、含肉夾餡粉條等也都在列管範圍內。

依防檢署規定，旅客攜帶肉類或加工肉類產品入境時，即使是真空包裝也須主動申報檢疫，未附輸出國動物檢疫證明書或檢疫不合格者不得輸入。只有經高溫滅菌且供人食用的罐頭食品才可免申報。針對含肉速食麵的部分，防檢署說明，若調理包屬經高溫滅菌的軟式罐頭可免申報檢疫，但近期查獲有旅客違規攜帶來自中國大陸、含未經充分加熱火腿腸的速食麵入境，此類產品屬禁止輸入品項。

財政部呼籲民眾務必提高警覺，返國前應檢查隨身行李，若不慎攜帶豬肉製品，可在入境前丟入農畜產品棄置箱，或走紅線櫃台向海關申報。此外，網購時應特別注意出貨地與商品成分，切勿購買境外豬肉產品，並應告知海外親友不要郵寄豬肉製品來台。

