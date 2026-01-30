春節返國留意!移民署提醒：配合防疫規定 勿攜帶豬肉製品

宣導防堵非洲豬瘟防疫圖卡(中、英、越、泰四國語言)。 圖：移民署提供

[Newtalk新聞] 非洲豬瘟疫情持續於全球多國發生，日前，才發生5名外籍旅客搭乘義大利籍郵輪「歌詩達莎倫娜號」來台，因未留意防疫規定，誤將郵輪上含有豬肉製品的食品攜帶下船，經農業部動植物防疫檢疫署查獲並依法處置，最終未能入境。農曆春節將至，移民署今（30）天表示，將持續於各國際機場、港口及郵輪碼頭，配合農業部動植物防疫檢疫署執行相關邊境防疫作業，並提醒國人、新住民及入境旅客，務必遵守防疫規定，切勿自國外攜帶豬肉及其相關製品入境。

依據世界動物衛生組織資料，近3年來全球共有76個國家與地區通報非洲豬瘟案例，我國也於去（114）年底出現首例。移民署說明，非洲豬瘟相關之檢疫查驗、裁罰與專業判定，均由農業部動植物防疫檢疫署依法辦理；移民署則依權責負責入出境人流管理、身分查驗及通關秩序維護，並於第一線配合檢疫機關落實邊境防疫措施。

違規案例提醒 請旅客入境前主動確認

移民署指出，去年檢疫機關於國際機場及港口共查獲144起違規攜帶豬肉產品入境案件。日前，5名外籍旅客搭乘義大利籍郵輪「歌詩達莎倫娜號」來台，因未留意防疫規定，誤將郵輪上含有豬肉製品的食品攜帶下船，經農業部動植物防疫檢疫署查獲並依法處置，最終未能入境。

移民署呼籲，旅客如果對攜帶食品是否符合規定存有疑問，應於入境通關前主動向防疫檢疫人員洽詢，以免影響行程與自身權益。

