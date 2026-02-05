春節返鄉人潮湧現 雲林縣府提醒提高防火警覺守護山林

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】春節年假將至，返鄉團聚與走春出遊人潮陸續湧現，山林與郊區活動頻繁，火災風險同步升高。雲林縣政府呼籲，年假期間務必提高防火意識，慎防因菸蒂、煙火或不當用火引發森林火災，籲請民眾共同守護珍貴山林資源，讓團圓佳節在安全無虞中溫暖展開。

春節向來是返鄉與旅遊高峰，民眾攜家帶眷走春踏青、進入山區健行或露營，用火行為相對增加，稍有不慎便可能釀成災害。縣府指出，森林火災往往發生迅速、延燒面積廣，不僅危及自然生態，也威脅周邊居民與公共安全，防範工作必須從每一個人做起。

縣府農業處表示，森林是極為珍貴的自然資產，肩負涵養水源、調節氣候、維護生物多樣性及減緩溫室效應等重要功能，一旦遭遇火災破壞，復育往往需耗費多年時間與龐大資源，損失難以估算。因此，防火不只是單一單位的責任，而是全民共同的課題。

依過往統計，森林火災多屬人為因素造成，常見原因包括亂丟未熄菸蒂、燃放爆竹煙火、焚燒雜草或垃圾，以及野外用火後未確實熄滅等。縣府提醒，進入山林或郊區活動時，應避免任何可能引發火源的行為，若有必要用火，務必隨身備妥水源，並在離開前反覆確認火源完全熄滅，杜絕殘餘火星。

為降低春節期間火災風險，縣府特別呼籲民眾落實「三不三要」原則：不隨意引火、不亂丟菸蒂、不焚燒垃圾；要小心火種、要注意用火安全、要熟記防火通報管道，讓每一趟出遊都能平安回家，讓節日多一分安心、少一分風險。

縣府也強調，民眾若於山區或林地發現可疑火源，請立即撥打119，或保林防火專線0800-000-930（您-您-您-救-山-林）通報，爭取第一時間處置，避免火勢擴大。同時提醒，依《森林法》規定，故意縱火燒毀森林者，將面臨三年以上、十年以下有期徒刑，並須負擔相關損害賠償責任，切勿心存僥倖、以身試法。

雲林縣政府再次呼籲，春節年假期間，請民眾在歡度佳節的同時，也能以實際行動守護山林與環境安全，讓這片得來不易的綠色家園，能永續留給下一代。