春節返鄉便利！花蓮返鄉專車4班列全對號座 1/21開放訂票

花蓮縣政府推出春節返鄉專車，提供4列全對號座專車。 圖：花蓮縣政府提供(資料照)

[Newtalk新聞] 農曆春節將迎來9天連續假期。為讓旅居外縣市的花蓮縣民安心返鄉、與家人團聚，花蓮縣政府推出「115年春節返鄉專車」，提供4列全對號座專車，自本月21日中午12時至16時開放報名登記，提供鄉民更多返鄉選擇。

花蓮縣政府指出，此次春節返鄉專車共4列次，全程對號座。將自本月21日中午12時至16時開放民眾報名登記。此次返鄉列車時間分別是2月13日晚上7時32分、2月14日上午9時42分台北站發車直達花蓮站；返工時間則是2月21日下午5時、2月22日下午2時20分花蓮站發車直達台北站，並規劃區間車接駁，照顧南花蓮地區鄉親的交通需求。

花蓮縣政府表示，設籍花蓮縣民(或身分證字號為「U」開頭者、工作地為花蓮的非縣民)其配偶、直系血親及其配偶，皆可於1/21中午12時至下午4時，至花蓮縣政府全球資訊網，點擊熱門連結「115年春節返鄉專車訂票」並登載資料訂票。一般訂票每人最多限申請4張(含來回)，相關專車資訊公告可至花蓮縣政府全球資訊服務網查詢。

縣府提醒，專車為實名制，限本人搭乘，並依個人資料保護法規定於乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，取票及乘車時皆須出示所有乘車人身份證明文件(親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件)供縣府人員核驗，花蓮縣返鄉專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，每張收費200元，經購票辦理後恕不退費。

花蓮縣政府表示，期盼透過返鄉專車，讓鄉親在春節期間感受到縣府的用心與溫度，也提醒民眾務必留意訂票與取票時間，以免影響自身權益。









