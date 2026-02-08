春節返鄉出遊必看！新北警公布國道管制與易壅塞路段計畫

停車場資訊下載：停車場資訊

記者蔡琇惠／新北報導

因應115年春節連續假期即將到來，年節採買、返鄉及旅遊車潮預期明顯增加，新北市警察局已提前整備春節交通疏導勤務，結合智慧警政科技與公私協力機制，全面啟動交通科技監控與機動疏導作為，透過科技輔助警力運用與跨機關、民間資源整合，提升交通緊急應變與處置效率，確保連假期間道路順暢與行車安全。

新北市警局指出，春節前1週至除夕當日，將陸續出現年貨採買車潮，新北警已提前與各大型賣場業者完成協調，落實停車場滿場機制，並加強周邊交通整理與管制措施；針對違規停車、占用道路影響車流等行為，將加強勸導、驅離與取締，呼籲民眾如遇賣場停車場滿場無法進入時，切勿占用道路等候，以免影響整體交通秩序。

廣告 廣告

新北警結合智慧警政與公私協力，空拍機即時掌握春節交通動態。新北市警局交通大隊提供

新北市警局提到，另於假期前1日及連假初期，13日至16日（除夕）及18日（初二）為返鄉車流尖峰時段，新北警將針對國道、高速公路、快速道路及重要聯外道路周邊，強化交通疏導與警力部署；連假期間（17日至22日）高速公路每日0至5時暫停收費，提醒用路人可養足精神後彈性利用。另國道5號石碇及坪林交流道，將於17日（初一）至19日（初三）每日5至12時封閉南向入口匝道，前往宜花東地區之用路人，建議改行台9線、台2線或106乙線等替代道路。

此外，大年初一至初五期間，通往新北市觀光景點、宗教廟宇及休閒遊憩據點等主要道路，預期將出現大量車（人）潮，新北警將整合路口 CCTV、即時交通資訊系統、Google Maps 及跨機關 LINE 群組，即時掌握交通狀況，並於易壅塞及關鍵節點機動運用空拍機執行高空巡查，即時回傳路況影像，快速掌握車流走向、壅塞熱點及事故位置，補足地面警力視角限制，作為指揮中心即時調度警力、啟動分流疏導與事故排除的重要決策依據，大幅提升春節交通應變效能。

同時，新北警亦與市府交通局交控中心、高速公路局保持即時聯繫，彈性調整號誌時制、匝道儀控及號誌連鎖策略，並透過CMS可變資訊看板、iPolice 推播及警察廣播電臺，即時發布路況與改道路線資訊；遇有交通壅塞或事故發生，即啟動「快速到位」機制，結合科技監控及跨機關能量，加速現場排除，降低交通衝擊。

新北市警局呼籲，民眾出門前可多加利用即時交通資訊平台，行車時配合現場員警指揮與交通管制措施，共同維護春節連假期間交通安全與道路順暢。