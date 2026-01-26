春節返鄉出遊搭公共運輸 臺北區監理所：88條國道客運路線提供6折票價優惠





為因應春節返鄉及遊客人潮，臺北區監理所今（26）日舉行115年春節疏運記者會，黃鈴婷所長表示，今年度春節假期長達9天，已協調客運業者完成車輛與駕駛人整備以提供充足之疏運量能，讓在外工作及就學的民眾可以順遂返鄉與家人團聚。並指春節期間115年2月13日(星期五)0時起至2月22日(星期日)24時止，總計有88條國道客運路線提供6折票價或平日票價優惠。

臺北區監理所說，今年度春節假期長達9天、228連假3天，提醒將有許多出遊及返鄉人潮湧現，為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解國道交通壅塞，春節及228連假實施國道客運票價及轉乘優惠措施，總計有88條國道客運路線配合優惠，春節期間115年2月13日(星期五)0時起至2月22日(星期日)24時止，提供6折票價或平日票價優惠；另228連假期間115年2月26(星期四) 0時起至3月1日（星期日）24時止，提供85折票價或平日票價優惠，建議可多加利用。

此外，在轉乘優惠部分，除搭乘國道客運、臺鐵及高鐵後轉乘在地客運或市區客運，民眾使用電子票證即可享有轉乘一段票(或基本里程)免費之優惠，鼓勵民眾在連假期間使用公共運輸返鄉、出遊或返回工作崗位，除可節省金錢外，又可避免塞車之苦。

另115年度武陵農場櫻花季疏運期間自115年2月13日至3月1日止，共計17日，臺北區監理所提醒因道路管制及車輛總輛管制，可多加利用國光及泰樂客運由臺北、市府轉運站、宜蘭、羅東、三星等5條公共運輸賞櫻專車前往武陵農場，讓賞櫻行程安全又順心。

臺北區監理所呼籲，出門前可利用「iBus公路客運」APP查詢公路客運，以及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息；歡迎您於春節期間，帶著輕鬆的心情，多多利用大眾運輸工具返鄉、出遊，避免舟車勞頓之苦，使您的春節假期更加安心又順心。

