春節返鄉出遊、苗栗3景點觀光人次估破百萬 苗警呼籲善用APP

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕今年農曆春節連續假期共9天，不少民眾會返鄉、出遊，苗栗縣警察局今天指出，通霄白沙屯拱天宮、義水美木雕街與大湖草莓文化館皆吸引超過百萬人次造訪，苗警將增派警力強化疏導作為，警方也呼籲，民眾可善用科技工具，包括加入「苗栗縣政府」LINE官方帳號獲取旅遊交通資訊、下載「警政服務」、「高速公路1968」、「i68即時路況」、「即時路況影像」與「幸福公路」等APP注意交通資訊。

苗栗縣警察局表示，最新觀光數據統計，通霄「白沙屯拱天宮」憑藉強大的民間信仰魅力，在去年11個月吸引超過400萬人次朝聖，穩坐苗栗最強景點寶座；此外，三義水美木雕街與大湖草莓文化館也分別吸引百萬人次造訪。針對春節期間旅遊人次增加的熱門景點，苗警將增派警力強化疏導作為，請用路人務必配合現場員警引導，有序通行，維持路口淨空。

另外，苗栗縣警方指出，為因應國道北返車流，19至20日(初三及初四)中午1點至傍晚6點，縣內國道1號與國道3號高速公路各交流道北向入口匝道將實施高乘載管制；19至21日(初三至初五)每日中午12點至0點，封閉國道3號西濱交流道北向入口匝道；另於20至22日(初四至初六)每日10點至晚間9點封閉台61線西濱快速道路竹南－後龍段6處平交路口。

