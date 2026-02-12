春節返鄉塞車潮！國5初三、初四恐從白天塞到深夜
（生活中心／綜合報導）春節連假倒數，不少民眾規劃返鄉或出遊，高速公路局提醒，年節期間部分交流道將啟動匝道封閉措施，並預估初三、初四將出現明顯北返車潮，西部國道北向新竹、苗栗路段及國5北上宜蘭方向，恐從白天一路壅塞到深夜甚至隔日凌晨。
根據中央氣象署預報，小年夜前各地天氣相對溫暖穩定，但除夕起東北季風增強，北部與宜蘭將轉為偏涼並伴隨局部短暫雨。觀光署訂房統計也顯示，春節連假旅遊熱度高漲，初一到初三為訂房率高峰，平均超過五成，苗栗、台中、南投、雲林、嘉義及宜蘭等縣市更上看六至八成，預期中部與東北角熱門景點將湧入大量車流。
高公局指出，初三、初四為北返關鍵時段，研判西部國道北向及國5宜蘭北上車潮將於白天開始湧現，提醒民眾若需北返可考慮提前出發，並多利用路況即時資訊掌握車流狀況，避開尖峰時段。
為維持連假疏運秩序，高公局將於春節期間對部分交流道實施匝道封閉，時段與地點如下：
一、2月17日至19日（初一至初三）
（一）5時至12時：國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口。
（二）5時至12時：國道5號石碇、坪林交流道南向入口。
二、2月19日至21日（初三至初五）
（一）10時至18時：國道1號仁德、虎尾交流道北向入口。
（二）10時至18時：國道1號王田交流道雙向入口。
（三）12時至24時：國道1號埔鹽系統交流道北向入口。
（四）12時至24時：國道3號西濱交流道北向入口。
高公局呼籲用路人，春節期間車潮分布集中且變化快速，務必留意管制措施與即時路況，以提升行車安全與返鄉、旅遊效率。
春節國道初三、初四湧車潮 國5北向估塞到凌晨
春節國道初三、初四湧車潮 國5北向估塞到凌晨

（中央社記者黃巧雯台北12日電）春節連假將至，國道將湧入返鄉或旅遊車潮，交通部高速公路局今天表示，預估國5北向宜蘭路段初三、初四上午9時、10時開始壅塞，持續至隔日凌晨，呼籲北返用路人儘量提早出發。
春節國道疏運啟動！ 高乘載時段出爐 最塞時段一次看
春節國道疏運啟動！ 高乘載時段出爐 最塞時段一次看

春節9天連假將至，返鄉與出遊車潮可望同步湧現。為分散尖峰流量、降低壅塞風險，高公局公布國道匝道管制與高乘載措施，最塞時段也出爐，高公局並呼籲用路人多利用離峰時段上路、提早或延後出發，以提升行車效率與安全。
除夕濕涼！初三初四國道恐塞一整天 「匝道封閉」管制一次看
除夕濕涼！初三初四國道恐塞一整天 「匝道封閉」管制一次看

國道高速公路局提醒，春節連假期間初三、初四西部國道北向新竹、苗栗及國道五號北向宜蘭路段預計白天即可能出現壅塞情形，且塞車潮恐持續至深夜甚至隔日凌晨。高公局呼籲北返用路人應儘量提早出發，避開車潮高峰。
