春節返鄉搶票時間出爐 台鐵高鐵1月中開賣

隨著2026年即將到來，鐵路運輸春節疏運與訂票時程同步公開。台鐵與高鐵近期公告，明(2026)年春節連假車票，分別於1月13日及1月16日開放預訂；台灣高鐵為因應旅運量持續攀升，規畫小幅增班，並於春節期間再度推出「早早鳥」優惠，以分散尖峰人潮、提升整體疏運彈性。

明年的農曆春節連假自2月14日至2月22日長達9天，為全年返鄉與旅遊需求最高峰，台鐵將分2階段辦理春節車票預訂：自1月13日凌晨0時起發售東部幹線車票，包括宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線列車，以及2月10日的西部幹線乘車票；1月14日凌晨0時起，提供預訂2月11日至23日西部幹線車票。

高鐵則從1月16日凌晨0時起，全面開賣春節疏運期間車票，相關班次與座位配置將依疏運規畫陸續公布。另外，疏運期間將祭出「早早鳥」優惠，鼓勵旅客提早購票，多利用離峰時段搭乘，實際折扣幅度、適用班次及座位數配置，待完整規畫後公布。事實上，今(2025)年教師節、中秋節與國慶日連假當中，高鐵曾於離峰時段推出最低5折的早早鳥方案。

在訂票時程之外，高鐵旅運量穩定成長。根據統計，今年1~11月高鐵平均每日旅運量約22.4萬人次，年增4.6%。台灣高鐵指出，隨著需求擴大，研議於明年小幅增班，同時調整班表與運行模式，有效配置有限的運能。

台灣高鐵觀察到，旅客搭乘時間分布出現變化，平日離峰時段逐漸縮短，其中週四運量已明顯高於過去，因此，未來將持續透過班次調整與區間列車配置，引導旅客分流搭乘，像是過去曾在尖峰時段加開南港至台中區間列車。

除春節外，鐵路業者也預告明年其他連假的訂票時程。清明連假自4月3日至4月6日共4天，台鐵於3月3日凌晨0時接受訂票，高鐵從3月5日凌晨0時起售票。9月底的中秋節與教師節假期，因中秋節為9月25日、教師節為9月28日，前後銜接週末形成4天假期，台鐵於8月25日凌晨0時起展開訂票服務，高鐵票則在8月27日起跑。

