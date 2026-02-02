春節返鄉更省錢 TPASS 常客優惠升級最高回饋 30%

記者鍾和風/高雄報導

春節連續假期即將到來，為照顧搭乘國道客運返鄉遠行的民眾，交通部公路局升級推出「TPASS 2.0+ 公共運輸常客優惠方案」，以「搭越多、省越多」為核心概念，鼓勵民眾於春節期間多加利用公共運輸，享受實質乘車回饋。

公路局表示，TPASS 2.0+ 方案針對 91 條中長途國道客運路線（西部 70 公里以上及東部國道客運路線）提供更具吸引力的優惠內容。每月搭乘 2 次即可享有 15% 乘車金額回饋，搭乘 4 次則可享 30% 乘車金額回饋；其他公共運輸項目，則仍依既有回饋條件計算回饋金額，讓民眾春節返鄉與出遊更加省錢便利。

除針對中長途國道客運設計不同回饋條件外，TPASS 2.0+ 方案亦同步開放電子支付納入累計回饋機制，包括悠遊付、iPASS MONEY 及 icash pay。即日起，民眾可至各票證公司 APP，點選將電子支付帳號登錄為 TPASS 2.0+ 常客優惠會員，自完成登錄次日起即可開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月 25 日由票證公司自動將回饋金匯入電子支付帳戶。

若為電子票證使用者，則可至公路局公運常客優惠平臺（https://tpass.thb.gov.tw），點選進入各票證公司記名專區完成記名登錄；先前已完成記名登錄之電子票證，則無須再次登錄即可持續享有優惠。

交通部公路局高雄市區監理所表示，TPASS 常客優惠讓民眾搭乘次數越多、回饋越高，誠摯歡迎民眾在春節連假期間多多使用公共運輸工具。相關優惠內容與詳細資訊，請至公路局官方網站查詢。