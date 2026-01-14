春節返鄉更順暢！高鐵疏運「11天加開395班次」1/16開賣

高鐵公告春節疏運班次。翻攝高鐵臉書



台灣高鐵公司今（1/14）日宣布，因應春節返鄉與年假出遊需求，自2月13日（週五）至2月23日（週一）為期11天的春節疏運期間，規劃共加開395班次列車，其中南下170班、北上225班，合計11天提供2162班次列車服務，以提升整體運能、分散旅運人潮。

高鐵指出，春節疏運車票將自1月16日（週五）凌晨零時起開放預購，旅客可透過「T-EX行動購票」App、高鐵合作便利商店、網路訂票系統、各車站售票窗口及自動售票機，一次預購疏運期間所需車票。高鐵也提醒，春節期間人潮眾多，建議搭乘對號座的旅客提早規劃行程、完成訂位並提前取票，以利快速進站乘車。

為鼓勵旅客分流搭乘，高鐵今年春節特別於離峰時段規劃早鳥優惠，指定車次提供5折、8折或9折限量折扣，11天疏運期間共提供617班、約8萬4千個早鳥優惠座位，且每日皆有限量5折優惠，越早訂位，享有較低票價的機會越高。

此外，高鐵於疏運期間也將持續在企業網站公告對號座「熱銷車次」，協助旅客查詢仍有空位的班次，及早完成購票。為因應深夜與清晨移動需求，疏運期間另規劃27班延後收班列車，均於晚間12點後抵達端點站，最晚至凌晨1時；同時加開2班提早發車列車，最早清晨5時45分發車，提醒旅客事先留意往返車站的接駁安排。

至於定期票與回數票旅客，高鐵說明，2月14日（週六）至2月22日（週日）國定假日期間，仍開放搭乘自由座，並將自2月23日起，依效期重疊天數自動展延票證效期。只要原有效期間涵蓋春節假期，將自2月23日（含）或原效期截止日起順延；例如原30天定期票效期為1月20日至2月18日，經展延後可使用至2月27日。

高鐵也提醒，疏運期間各車次均配置2至9節不等的自由座車廂，自由座旅客可留意站內資訊顯示系統掌握車廂配置，或使用「T-EX行動購票」App購買當日自由座車票，以手機QR code直接進站，節省排隊時間。雙北地區旅客亦可多加利用南港站進出，以避開尖峰人潮。

春節疏運期間，高鐵除擴大早鳥優惠班次外，離峰時段仍維持「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等方案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」專案則暫不適用。相關最新購票與優惠資訊，旅客可至高鐵企業網站「購票資訊→購票優惠」查詢。

