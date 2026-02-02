春節返鄉有車搭！台鐵加開64班列車疏運

【記者黃泓哲／台北報導】因應115年春節連續假期返鄉與出遊人潮，台鐵公司宣布，自2月14日（週六）起至2月22日（週日）止，全線加開各級列車共64班，其中包含東線對號列車6班、西線對號列車6班，整體春節疏運運能較平日增加約8%，希望分散人潮、提升旅運彈性，呼籲民眾多加利用大眾運輸。

另外，在115年春節疏運期間（2/12至2/23），西部幹線EMU3000型列車將暫停自由座服務，改為於乘車當日限量販售200張無座票，且不得進入第6車廂。旅客可先在台鐵官網訂票，再至車站窗口、自動售票機取票，或直接使用「台鐵e訂通」APP完成取票。

台鐵指出，本次加開列車車票將於2月5日零時起同步開放訂購，旅客可透過網路、「台鐵e訂通」APP、超商及電話語音等多元管道訂票。相關加開車次與時刻表，即日起可上台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢，建議民眾提早規劃行程、及早購票。

