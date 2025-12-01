即時中心／高睿鴻報導

為因應1年1度春節返鄉人潮，交通部民用航空局今（1）宣布，針對明（2026）年9天假期的春節，從12月9日（週二）下午6點起，將陸續開放離島管制航線訂位。澎湖、金門、馬祖三離島管制航線，共計提供2462架次、20萬5728個座位數。

民航局特別提醒旅客，為儘早掌握訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能；必須於訂位日起（含訂位當日）3天內，為統一訂位時間所訂的機位，完成開票程序。旅客需特別留意這點，方能確保權益。

廣告 廣告

交通部續指，明年春節假期自2月14日週六、至2月22日週日，共有9天假期；民航局規劃，2月13日週五起、至2月23日週一，為航空疏運期，共計11天。民航局表示，春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門、馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機、以及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

各航線運能提供方面，民航局指，澎湖航線共1218架次，計9萬5326個座位數；金門航線1052架次，計9萬7160座位數；馬祖航線192架次，計1萬3242個座位數。總計三離島航線（不含澎湖—金門/七美航線），共計提供2462架次、20萬5728個座位數；後續亦將視訂位狀況，可能進一步規劃第二波加班機。

快新聞／春節返鄉注意了！管制航線「這時間」陸續開放訂位 離島座位數曝

交通部民用航空局今（1）宣布，針對明（2026）年9天假期的春節，從12月9日（週二）下午6點起，將陸續開放離島管制航線訂位。（示意圖／民視新聞資料照）

另，為利旅客規劃行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班，將分別於12月9日週二、10日週三、11日週四下午6時到7時，開放受理旅客電話訂位、網路訂位購票，各航線統一開放訂位之時間及開票期限，可參考民航局今日新聞稿附表。

此外，民眾透過航空公司網站，購買離島返本島機票，亦可免除5%營業稅，歡迎多加利用。並提醒民眾，事先上網瞭解各航空公司網路訂位操作流程，詳細閱讀注意事項。

民航局也提醒旅客，此次春節假期，於尖峰時段2月13日至2月18日，台灣出發往離島方向、以及2月18日至2月23日，離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，使有限空運資源獲得更有效之利用。退票期限規定，亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前，通知航空公司取消訂位。

據悉，民航局於今年春節連續假期，發現仍有旅客訂位未搭乘現象；由於春節期間機票為寶貴資源，故民航局再次呼籲民眾勿重複訂位，如不欲搭機，亦請儘早取消機位，並至原開票處，依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

民航局也說，春節期間尖峰日期及時段之航班需求大，惟依往年經驗，離峰航班多仍有空位，為省除民眾訂位、以及等待候補機位之時間與辛勞，建議民眾無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期、或離峰時段優惠機票航班。此外，建議居住本島之家人，可安排離島鄉親來台團圓，除可免去訂位困擾外，亦可避開擁擠人潮。

最後，民航局亦表示，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃；並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日，亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機返鄉團圓。

原文出處：快新聞／春節返鄉注意了！管制航線「這時間」陸續開放訂位 離島座位數曝

更多民視新聞報導

馬英九喊「憲法一中」劉寶傑轟為難台灣人 她讚許：會有更多人做正確決定

李有宜退黨風波延燒 謝立功喊話黃國昌：白營在金門也可推人選

林昶佐芬蘭開唱！江品璁竟酸「沒當兵」 四叉貓回擊：黃國昌也沒服兵役

