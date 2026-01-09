春節返鄉注意！台鐵春節連假「加開271班次」1/13起開搶

台灣鐵路公司今(9)日宣布，為協助春節連假疏運，將在2月12日至23日間加開271班列車。 圖：台灣鐵路公司／提供

[Newtalk新聞] 為因應春節連續假期旅客疏運需要，台鐵公司於今日宣布，今年春節連假車票(2/12-2/23)，全線加開各級列車共計271班，並於本月13日0時起開放訂票。

台鐵公司公告自2月12日起至23日，共計12天，全線加開各級列車共計271班。其中包含東部地區實名制列車8班、彰化-台北-花蓮EMU3000型自強號列車20班、台北-高雄-台東EMU3000型自強號6班、七堵－彰化(海線)EMU3000型自強號列車8班、台中-潮州EMU3000型自強號6班；另為加強疏運旅客，連假期間暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

廣告 廣告

台鐵公司表示，春節疏運期間(2/12-2/23)，西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售250張無座票(禁止進入6車)，旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。

此外，連續假期車票自1月13日0時起開放東部幹線對號列車(包括宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車)訂票，1月14日0時起開放西部幹線對號列車訂票，皆可預訂至2月23日乘車票；另東線實名制列車班次，於1月15日0時起，開放國民身分證第1碼為U或V、設籍於花蓮縣或台東縣及上開二者配偶與直系血親一親等民眾訂票。

至於詳細相關加開列車車次、時刻，民眾可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。另花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，由花蓮縣政府另行公告票務相關事宜及訂票期程。





查看原文

更多Newtalk新聞報導

網傳中國籍漁船越界捕撈 海巡署證實：曾射水砲強制驅離9艘

館長陳之漢喊斬首總統 檢依恐嚇危害安全起訴

春節連假重點加開班次(東線實名制列車)。 圖：台鐵公司提供

春節連假重點加開班次(跨線對號列車)。 圖：台鐵公司提供

春節連假重點加開班次。 圖：台鐵公司提供

春節連假重點加開班次。 圖：台鐵公司提供

春節連假重點加開班次。 圖：台鐵公司提供

台鐵西線EMU3000型列車限量發售無座票班次。 圖：台鐵公司提供