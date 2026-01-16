春節返鄉注意！金門第3波加開40架次班機 1/19開搶

金門縣政府宣布第3波春節加班機將於1月19日上午9點統一受理訂位，此波共釋出4454個座位數，包含北金雙向尖峰時段來回班機36架次，以及中金來回班機4架次。縣府提醒，因機位數量有限，尚未訂妥回家過年機位的民眾請注意時間搶票。

金門縣政府宣布第3波春節加班機將於1月19日上午9點統一受理訂位。（示意圖／pixabay）

今年春節連假長達9天，金門縣政府在第2波加班機開放訂位後，隨即啟動鄉親未訂妥機位需求調查。經統計，1月7日至1月13日受理登記的機位需求大多集中在台北金門航線。由於此次春節疏運各航空公司於開放正班機及第1、2波訂位時，即已釋出大部分運能，縣府積極向民航局與各航空公司協調爭取。

廣告 廣告

經努力協調後，各航空公司同意保障各航班搭載人數，並在非常緊湊的時間下調度出今年春節第3波加班機。縣府說明，此波預計加開北金雙向尖峰時段來回班機共36架次及中金來回班機4架次，總共可提供4454個座位數，並訂於1月19日上午9點統一受理民眾訂位。

縣府也將依實際需求，持續與航空公司協調爭取加開班機，讓鄉親順利返鄉過年。由於第3波加班機機位有限，縣府提醒民眾需有短時間內即被訂購一空的心理準備。

關於訂票注意事項，縣府特別提醒，民眾於訂票確定後，務必於訂位日起3日內完成開票，以免訂位遭航空公司取消。第3波加班機開立機票與限制規定，與前2次管制期間訂票作業規定相同。

具體而言，115年春節管制期間台金航線尖峰時段之機票，包括2月13日至18日台灣出發往金門方向，以及2月18日至23日金門出發往台灣方向之機票，均加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施。縣府表示，此措施是為避免因部分旅客重複訂位而影響多數民眾權益，請鄉親特別注意。

此外，縣府再次呼籲民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補。搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。縣府強調，提早準備相關證件與提前抵達機場，是確保順利搭機的重要關鍵。

延伸閱讀

夢到什麼出什麼！雄中「地理考卷變托福」 命題老師背景極強

「我家牛排」高雄同盟店1/25開幕 390元大啖自助吧

2026年運勢出爐！「5生肖」慎防血光之災 屬龍小心車禍