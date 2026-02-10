春節返鄉注意！雪隧易塞車 未依速限最高罰6000元

高公局公布春節返鄉注意事項。（示意圖／Unsplash）





春節連續假期即將到來，國道5號雪山隧道因連假期間車流量大且隧道內禁止變換車道，如有慢速車將導致壅塞加劇，並使雪山隧道整體通行量大幅下降。為提醒用路人依速限適當加速，高速公路局於雪山隧道北向路段已設置慢速車示警系統，針對車速低於70公里/小時，且與前車間距大於100公尺之小型車（大客車間距為大於150公尺）進行示警，並透過路側資訊可變標誌顯示慢速車之車號（遮蔽1碼）及車速，以提醒慢速車駕駛在速限範圍內加速行駛，避免堵塞後方行車。



高公局於國5雪山隧道北向26~27k、20~21k及18~19k內外車道共6處設置慢速車示警系統。經統計114年通過雪山隧道北向車流量約1,125萬輛次，慢速車示警約23.4萬次，約占2.1%；114年春節假期，通過雪山隧道北向車流量約31.5萬輛次，慢速車示警約9.6千次，約佔3.0%，顯示仍有為數眾多駕駛，未依速限適當加速通過，已影響國5通行效率。

廣告 廣告

高公局於國5雪山隧道北向26~27k、20~21k及18~19k內外車道共6處設置慢速車示警系統。（圖／高公局）

高公局表示，慢速車示警系統雖僅作為行車提醒之用，而非用於執法；惟國道公路警察局於雪山隧道南、北向各設有8處，共16處科技執法設備，針對慢速車、超速、惡意逼車及違規變換車道等行為進行取締。高公局提醒，在國道不壅塞情形下，若車速低於最低速限，將可依「道路交通管理處罰條例」第33條，處新臺幣3,000至6,000元罰鍰。呼籲用路人在路況許可下，儘量以最高速限行駛，並與前車保持50公尺之間距，避免車速偏低成為「路隊長」而影響交通順暢，或低於最低速限而遭取締受罰。

另春節連續假期國道收費採單一費率收費，其中115年2月17日（二）～115年2月22日（日）0～5時暫停收費，國道3號新竹系統至燕巢系統採單一費率再八折收費，請各位用路人參考利用；高公局祝各位用路人新春愉快，行車平安。

春節連續假期國道收費措施。（圖／高公局）

更多東森新聞報導

獨家／喜鵲迎春！板橋百貨「招牌y字」現巨大鳥巢

日式丼飯便當+35元 蘿蔔僅3塊 客：吃剩的？

寒流、春節接連報到！疫苗剩9.3萬劑 疾管署籲儘速接種

