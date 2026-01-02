春節返鄉高峰在即！新冠疫苗擴大全民接種至2月底 基隆市府籲民眾儘早接種

農曆春節腳步接近，火車站與客運轉運站人潮逐漸湧現，返鄉團聚、旅遊出行與親友聚會接連展開。冬季本就是呼吸道傳染病的好發季節，當人與人之間的距離變近，病毒傳播的風險也隨之升高。為在年節前築起防護網，疾病管制署宣布擴大疫苗接種政策，基隆市衛生局也同步呼籲市民提早完成接種，守護自己與家人的健康。





新冠疫苗擴大全民接種 滿6個月以上皆可公費施打



隨著春節前人潮移動與聚會活動頻繁，新冠病毒及流感病毒傳播風險隨之升高。疾病管制署宣布，自115年1月1日至2月28日期間，擴大新冠疫苗公費接種對象為「滿6個月以上、尚未接種之民眾」，疫苗接種後約需2週才能產生完整保護力，提醒尚未接種的市民把握時程，提早完成接種，以提升自身保護力。

目前國內供應的新冠疫苗包含莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌，對現行主流變異株皆具保護效果且安全有效。滿12歲以上民眾可依意願選擇其中一種疫苗接種；滿6個月以上至11歲幼童則僅可接種莫德納疫苗，衛生局提醒家長協助孩子儘早完成接種。相關接種資訊可上基隆市衛生局官網首頁/流感/新冠疫苗專區查詢（https://www.klchb.klcg.gov.tw/tw/klchb/4628.html ）。

流感疫苗同步接種 落實防疫習慣守住健康防線





除新冠疫苗外，基隆市衛生局也提醒，尚未接種公費流感疫苗的市民，特別是65歲以上長者、慢性病患者等高風險族群，應儘速完成接種，以降低感染後併發重症的風險。



基隆市衛生局局長張賢政呼籲，市民在日常生活中仍應持續落實手部衛生與咳嗽禮節，年長者或免疫力較低者，於人潮聚集或通風不良場所，建議配戴口罩以維護健康。若出現發燒、咳嗽、流鼻水或喉嚨痛等症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸高風險族群。



基隆衛生局再次提醒，儘快完成新冠與流感疫苗接種，是降低重症與死亡風險、守護家人與社區安全的關鍵。如有相關疑問，可撥打基隆市防疫專線02-2427-6154 洽詢。











（圖片來源：基隆市衛生局）

