春節返鄉、出遊必看！宜花地區省道疏運「9天連假」行車攻略

115年春節連續假期自2月14日起至2月22日止共計9天，期間恐出現龐大返鄉與出遊車潮，公路局東區養護工程分局特別提醒，今年春節連假第1天及初一至初二將有較大南下車流，北返車潮則集中於初三至初五，屆時蘇花路廊、國5各交流道、台9線礁溪北上路段將有車多壅塞情形。

蘇花路廊春節期間車流量與壅塞時段預測。（圖／公路局提供）

公路局東區養護工程分局指出，為提升行車效率，已開發「蘇花即時通」LINE官方帳號服務，不論要查詢即時路況、停車場、找廁所或加油站都可進行查詢。為鼓勵用路人於離峰時段行駛蘇花路廊，本次春節連假也舉辦「蘇花小學堂」抽獎活動，民眾只要加入官方帳號並符合活動規則，均有機會獲得多項大獎。

廣告 廣告

公路局東區養護工程分局表示，為鼓勵民眾多利用大眾運輸並增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，本次連假規劃於蘇澳地區、花蓮和平及崇德地區尖峰時段實施大客車優先通行措施，並配合蘇花改開放大客車行駛路肩緊急空間措施，期能於尖峰時段提升大眾運輸之服務效能。

蘇花路廊疏運管制措施時段。（圖／公路局提供）

因應本次連假蘇花路廊湧入之大量車潮，公路局東區養護工程分局將藉由時段性車種管制以紓解尖峰時段之車流。115年春節連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊蘇澳至崇德路段，開放大客車行駛蘇花改路肩緊急空間及禁止21公噸以上大貨車通行：

一、115年2月14日：6時至10時（南向）。

二、115年2月15日至2月16日：6時至13時（南向）。

三、115年2月17日至2月19日：4時至17時（雙向）。

四、115年2月20日至2月21日：12時至20時（北向）。

五、115年2月22日：12時至18時（北向）。

中橫公路2月14日至2月22日交通管制措施。（圖／公路局提供）

公路局東區養護工程分局針對中橫公路於2月14日至2月22日訂定為期9天之春節連假管制放行措施，本次淨空時段為管制區間內只出不進，管制區間每日放行時段，如因天候風雨影響或突發狀況而衍生邊坡災害時，公路搶修團隊將適時進行搶災清坍，不排除延後或暫停放行。

一、關原~天祥（114.6k~167.7k）：

（一）管制放行時段：每日7時至16時30分不實施管制。

（二）夜間封路時段：16時30分至18時管制區內只出不進，18時至隔日上午7時夜間封閉。

二、天祥~閣口（167.7k~184.5k）：

（一）管制放行時段：每日7時至17時30分，採單向輪放方式，並於時段結束後保留30分鐘執行淨空時間。

1.天祥往閣口（東行方向）：每日6次放行（單向時段10時至10時30分、 12時至12時30分、14時至14時30分、16時至16時30分；雙向時段7時至8時30分、17時至17時30分。）

2.閣口往天祥（西行方向）：每日6次放行（單向時段9時至9時30分、11時至11時30分、13時至13時30分、15時至15時30分；雙向時段7時至8時30分、17時至17時30分。）

（二）夜間封路時段：17時30分至18時管制區內只出不進，18時至隔日上午7時夜間封閉。

公路局東區養護工程分局提醒用路人，出發前請做好車輛安全檢查,進入隧道請遵行安全管制及速限,大客車及大貨車與前車須保持100公尺安全距離，小客車與前車保持50公尺安全距離。用路人可透過「幸福公路」App行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報。

延伸閱讀

春聯以「馬上幸福」為題辭 陳鳳馨爆韓國瑜找回這些人

102歲人瑞閃婚女看護爆搶人 2名證婚人身分曝光

AIT高層15天3訪盧秀燕 台美關稅協議月中簽署送立法院