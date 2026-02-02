春節追劇不怕劇荒 好萊塢大咖陪你到開工

記者周毓洵／臺北報導

2026馬年春節追劇不怕劇荒！主打歐美動作與冒險娛樂的ROCK X Stream搖滾極限頻道春節火力全開，一口氣引進Apple TV、Amazon Prime Video、MGM+ 等全球串流平台高討論度原創神劇，讓觀眾不用額外訂閱，打開電視就能直接追好追滿，好萊塢一線大咖陪你一路看到開工前。

春節檔期最吸睛的，莫過於「水行俠」傑森．摩莫亞（Jason Momoa）與奧斯卡影帝雷米．馬利克（Rami Malek） 接力登場。小年夜（15日）晚間10點，由傑森．摩莫亞主演的 Apple TV+ 史詩影集《末日光明（SEE）》第三季迎來高潮完結篇，以電影級製作規格與震撼動作場面，為連假揭開熱血序幕。

緊接著從除夕（16 日）起，ROCK X Stream啟動「春節神劇馬拉松」，全天候輪番放送多部IMDb高分話題作。傍晚時段由雷米．馬利克主演、榮獲金球獎與艾美獎肯定的燒腦神劇《駭客軍團（Mr. Robot）》第三季登場，夜晚黃金時段則安排由《暗殺教室》製作公司打造的熱血奇幻動畫《虛空魔境（Radiant）》，深夜再由麥可貝監製、被譽為「海盜版權力遊戲」的成人向史詩美劇《黑帆（Black Sails）》壓軸接棒。

ROCK X Stream表示，希望在串流選擇爆炸的時代，替觀眾把關真正值得一追的高分作品，讓看電視回到最單純的享受。今年春節，不用切換平台、不必煩惱訂閱費，只要一支遙控器，就能無縫接軌全球影劇潮流。此外，春節過後精采仍不停歇，Apple TV+高分科幻影集《太空使命（For All Mankind）》也預告將於3月26日接力登場，持續陪伴觀眾一路追到春暖花開。

奧斯卡影帝雷米．馬利克（右）領銜《駭客軍團》，春節傍晚檔帶來最燒腦的心理攻防戰。（杰德影音提供）

「水行俠」傑森．摩莫亞（右）主演《末日光明》第三季，小年夜登場替春節追劇揭開史詩序幕。（杰德影音提供）

麥可貝監製《黑帆》深夜登場，海戰、權謀一次到位，專屬大人系的春節追劇時光。（杰德影音提供）