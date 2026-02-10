春節追劇片單／趙麗穎更生女性逆境重生 肖戰亂世中守護家園

【緯來新聞網】喜迎新春不劇荒！平台愛奇藝國際版推出由馮小剛執導、趙麗穎主演的《向陽花》及肖戰主演的《得閒謹製》之外，春節首波主打由許光漢、章若楠領銜主演的愛情電影《你的婚禮》 2 月 14 日浪漫上線，帶領觀眾一同感受愛情裡初戀的悸動與青春成長痛，除夕團圓夜則由令人笑中帶淚的親情喜劇《你好，李煥英》帶來穿越時空的動人母女情，另有「兩大笑星」沈騰、馬麗聯手出演，創下百億票房的科幻喜劇《獨行月球》於初二登場，後續朱一龍、吳磊、倪妮攜手合作的《東極島》；王安宇、張天愛《畢正明的證明》亦將輪番上架陪伴觀眾，打造馬不停蹄的多元視覺饗宴。

趙麗穎《向陽花》獄中化身陽光女子組表演小隊。（圖／愛奇藝國際版提供）

趙麗穎《向陽花》獄中化身陽光女子組表演小隊 更生女性逆境重生



趙麗穎飾演的「高月香」，為替女兒植入人工耳蝸籌措高額手術費，不惜進行色情直播非法牟利，因此鋃鐺入獄，在獄中她認識了失語少女黑妹（蘭西雅 飾）、涉毒大姐頭胡萍（王菊 飾）等獄友並組成「向陽花」表演小隊，從舞蹈與歌唱練習中重建尊嚴，但刑滿釋放後才是真正的考驗，高月香與黑妹必須克服犯罪前科的標籤與現實生存的壓力，攜手從逆境中重生。



身為《向陽花》出品人之一的趙麗穎分享幕後花絮，談及在組建女子表演隊時，因為表演排練的曲目是《感恩的心》，當時她看到監獄裡所有女孩子都非常真情實感的排練，傾盡所有地去感受角色，也讓她對於這首歌產生不一樣的感情，直言：「那時候真的一唱到這首歌就很想哭。」



在劇中「向陽・花」代表的不是一朵花，而是許多小花組成的花，希望她們向陽而生，化作一群陽光女子，走出自己人生的路。

肖戰《得閒謹製》演活小人物奮起抵抗。（圖／愛奇藝國際版提供）

肖戰《得閒謹製》演活小人物奮起抵抗 亂世中守護家園



《得閒謹製》講述技術高超的兵工廠鉗工莫得閒（肖戰 飾），為了在1940年代的戰亂中安身立命，他帶著家人隨著逃難隊伍，一路躲進鄂西山區的戈止鎮。然而，突如其來的威脅打破了安寧，這群原本只想安居樂業的平凡百姓，在退無可退的處境下，爆發出驚人的勇氣。莫得閒利用自己精湛的鉗工技藝，將生活中的農具、器具改裝轉化，帶領民眾奮起守護家園與親人。



為了演活片中個性帶著點碎嘴的職人「莫得閒」，肖戰在拍攝前下足苦功。除了深入體驗鉗工技藝，更苦練地道的南京方言，將角色特有的生活氣息融入台詞之中，不僅塑造了更加立體的人物個性，也展現出肖戰更加細膩的演技。

票房黑馬《你好，李煥英》由賈玲自編、自導、自演。（圖／愛奇藝國際版提供）

笑中帶淚喜劇宇宙大集合！賈玲《你好，李煥英》；沈騰、瑪麗《獨行月球》



票房黑馬《你好，李煥英》由賈玲自編、自導、自演，故事發生在2001年，一心想要成為母親驕傲的女孩 賈曉玲（賈玲 飾），在剛剛考上大學後，母親 李煥英（張小斐 飾）卻遭遇了嚴重的車禍。在病床前陷入極度悲痛和自責的賈曉玲，意外穿越回到了 1981 年，她在那裡遇見了正值青春年華、尚未結婚的少女李煥英，並隱藏身份成為媽媽的閨蜜，展開一段既溫馨搞笑又感人催淚的故事。這部電影亦是賈玲為了緬懷母親所創作，她在訪問中亦坦言：「希望透過這部電影，把我媽媽開心的樣子介紹給大家。」

《獨行月球》改編自韓國漫畫，描述 2033 年，人類為防禦小行星撞擊啟動「月盾計劃」。（圖／愛奇藝國際版提供）

而《獨行月球》改編自韓國漫畫，描述 2033 年，人類為防禦小行星撞擊啟動「月盾計劃」。基地維修工獨孤月（沈騰 飾）因忙著給暗戀的指揮官馬藍星（馬麗 飾）寫情書，意外錯過撤離通知，成了唯一被留在月球上的人類。他不僅要應付孤獨，還要面對基地裡一隻戰鬥力十足的遺留袋鼠「剛子」，展開一段荒謬卻又浪漫的求生冒險。

