春節送暖不缺席 唐氏症基金會贈萬份年菜溫馨陪伴弱勢家庭

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】農曆春節腳步越來越近，財團法人中華民國唐氏症基金會今（22）日發起愛心年菜募集活動，希望讓唐氏症者、身心障礙者及弱勢家庭，在過年時也能安心圍爐、感受節慶的溫暖。截至目前為止，基金會已募集超過10,200份年菜，其中有800份捐贈給台中市政府社會局，並由社會局統一分配到身心障礙教養院、育幼院等單位，讓更多需要幫助的家庭，都能一起吃頓熱騰騰的年夜飯。

唐氏症基金會董事長林正俠捐贈800份年菜給台中市政府社會局，由社會局長廖靜芝代表受贈，將由社會局統籌分送給需要幫助的家庭。（圖/記者廖妙茜拍攝）

唐氏症基金會董事長林正俠表示，「送愛募集活動」今年已邁入第13年，每逢春節、母親節、端午節及中秋節等重要節日，基金會都會推出不同的節慶禮盒與年菜，希望一方面為唐寶寶與身心障礙朋友創造穩定的工作機會，另一方面也邀請社會大眾一起用行動支持弱勢族群。透過這樣的方式，不只幫助庇護青年學習工作、建立自信，也讓弱勢家庭在佳節時感受到滿滿的關懷，把一份愛心變成雙倍的溫暖。

今年送到台中社會局的愛心年菜禮盒，內容包含糖醋鮮魚排、紅燒獅子頭、栗子燒雞和味噌虱目魚丸湯等四道經典年菜，只要簡單加熱就能輕鬆上桌。基金會希望這些美味又方便的年菜，不只填飽弱勢家庭的胃，也能陪伴他們度過溫馨的團圓時刻，為新的一年帶來更多希望與力量。

社會局局長廖靜芝頒贈唐氏症基金會董事長林正俠感謝狀。（圖/記者廖妙茜拍攝）

為了讓更多家庭受惠，唐氏症基金會今年與7-ELEVEN、全家便利商店合作，擴大愛心年菜的募集與配送，不但有不同菜色，還把配送範圍延伸到高雄、台東等縣市。秉持「哪裡有需要，就送到哪裡」的精神，把年菜送到最需要的地方，希望每個家庭都能平安、暖心過好年。

唐氏症基金會也誠摯邀請社會各界一起加入愛心行列，持續關注與支持唐寶寶與身心障礙者，攜手打造更加友善、共融的社會環境，共同支持弱勢家庭迎接嶄新的一年。