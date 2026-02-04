「春節送暖不缺席」 基隆地檢署攜手榮譽觀護人關懷弱勢個案

基檢攜手榮觀春節送暖，榮譽觀護人協進會理事長黃忠賢（左ㄧ）。（記者李健興翻攝）

【警政時報 李健興／基隆報導】有鑑於近日基隆寒冷多雨，農曆春節又將屆臨，基隆地檢署秉 持「柔性司法、以人為本」的信念，主動關懷轄內弱勢受保護管束 人及其家庭。115 年 2 月 3 日檢察長柯宜汾特別率領主任觀護人林順 昌及觀護同仁、基隆市榮譽觀護人協進會理事長黃忠賢，一起前往 弱勢個案家庭進行春節慰問，致贈慰問金及生活物資。

其中一名受關懷的個案阿凡（化名）為精神疾患緩刑個案，長 年接受精神治療、斷續就業，與年邁母親同住，二人僅依賴有限收 入維生，經濟狀況拮据。母親除需照顧自身生活外，亦長期承擔照 護壓力。 柯檢察長於慰問過程中，親切關心母子生活情形，探詢家人互 動情形。對於阿凡即將在本週順利完成 3 年的保護管束，證明自己 的努力沒有白費，肯定其奮進不懈、自力更生，找回自信與生活節 奏，並指示觀護人持續協助連結醫療追蹤及社福資源，減輕家庭照 顧與經濟負擔，使司法保護能實際融入日常生活。也勉勵案母正向 思考，樂觀以待，母親也在聽到觀護人兒子的解說之後，也表示欣 慰而落淚。

今日下午，基隆地檢署亦在法治教育中心，結合財團法人臺灣 更生保護會基隆分會及臺灣更生保護會基隆分會，共同辦理春節慰 問活動。由林順昌主任、榮譽觀護人協進會理事長黃忠賢、更生保 護會基隆分會主任委員林正峰，分別致贈 20 位更生人春節慰問禮金 及應節物資。期盼這份關懷之意，陪伴個案安心過年，感受社會溫 暖，持續穩定步調，迎向新的生活。

