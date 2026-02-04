春節送暖到街頭 竹縣副縣長陳見賢赴收容所關懷街友生活

竹縣副縣長陳見賢（右三）表示，期待透過社會處的關懷服務，讓遊民朋友早日重返職場、家庭，讓生活過得更好。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

農曆春節將屆，為讓無法返家團聚的遊民朋友也能感受節慶溫暖，新竹縣政府四日攜手民間單位在遊民收容所舉辦春節關懷活動，透過圍爐餐敘、關懷金發放與多元服務，陪伴遊民朋友迎接新年。

副縣長陳見賢表示，希望透過實際行動，讓每一位無家可歸的朋友都不被遺忘，感受到社會的關懷與陪伴，也是持續推動社會安全網的重要核心。

農曆春節前夕，竹縣府社會處偕同民間單位為遊民義剪，以漂亮新髮型迎接嶄新人生。（記者彭新茹攝）

社會處長陳欣怡及仕招社福基金會課長周哲仁向遊民朋友致上新年祝福，並發放春節關懷金每人五百元與關懷物資。現場準備圍爐餐點、義剪服務，竹北就業中心也設攤提供就業諮詢與媒合資訊，鼓勵有意願的朋友重返職場。

陳見賢表示，四日係二十四節氣中的第一個節氣「立春」，邀集遊民朋友圍爐，期待透過關懷服務，讓遊民朋友早日重返職場、家庭；除定點活動外，縣府也與竹安公益慈善服務協會合作，四日下午起展開街頭外展關懷，走訪新竹縣各鄉鎮，將紅包、福袋及換洗衣物送至街頭遊民朋友手中，傳遞節慶祝福與社會溫情。

陳見賢說，竹縣目前有卅三名列冊遊民，分布於竹北、竹東、新埔、新豐、湖口等地。去年起全年提供遊民臨時庇護、餐食、物資及外展關懷服務共八百七十七人次，並陪伴五十九名遊民朋友，其中廿五名逐步推進生活重建，目前中心持續收容輔導十名個案。去年底啟動「街頭巡迴診療合作計畫」，由大安醫院醫療團隊與行動X光巡迴車，為十四位遊民朋友及收容個案提供健康篩檢與基本診療服務，提升醫療可近性與健康自我照護意識。