春節送暖到街頭 竹縣頒發關懷金與防寒物資

副縣長陳見賢關懷遊民朋友，頒發物資。





農曆年節將至，為讓無法返家團聚的遊民朋友也能感受節慶溫暖，新竹縣政府4日攜手民間單位在遊民收容所舉辦春節關懷活動，透過圍爐餐敘、關懷金發放與多元服務，陪伴遊民朋友迎接新年。

社會處長陳欣怡及仕招社福基金會課長周哲仁共同出席活動，向遊民朋友致上新年祝福，並發放春節關懷金每人500元與關懷物資。現場準備圍爐餐點、義剪服務，竹北就業中心也設攤提供就業諮詢與媒合資訊，鼓勵有意願的朋友重返職場。

副縣長陳見賢指出，新竹縣目前有33名列冊遊民，分布於竹北、竹東、新埔、新豐、湖口等地。為強化無家者支持網絡，縣府自113年起委託竹安公益慈善服務協會辦理「竹北遊民收容暨服務中心」，提供夜間收容與生活支持。114年起在竹東社會福利服務中心增設臨時服務據點，提供福利諮詢與生活物資。面對極端氣候挑戰，114年全年提供遊民臨時庇護、餐食、物資及外展關懷服務共877人次，並陪伴59名遊民朋友，其中25名逐步推進生活重建，目前中心持續收容輔導10名個案。



