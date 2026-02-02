春節送暖社福機構 黃敏惠慰問12家單位傳遞關懷

春節將至，嘉義市政府持續關懷社福機構，讓身心障礙者與長輩能安心迎接新年。嘉義市長黃敏惠2日上午前往嘉義濟美仁愛之家及晨光智能發展中心，致贈春節慰問金與紅包，提前向機構內的長輩、孩子及身心障礙朋友拜年，傳遞市府的新春祝福。今年市府共致贈全市12家社福機構，每家新臺幣3萬6千元春節慰問金，盼陪伴大家溫馨過好年。

↑圖說：嘉義市長黃敏惠前往嘉義濟美仁愛之家致贈慰問金與春節紅包，院方回贈感謝狀。（圖片來源：嘉義市社會處提供）

黃敏惠首先走訪濟美仁愛之家，關懷接受照護的長輩，並親自發送春節紅包，逐一向長者與辛勞付出的工作人員拜年，現場洋溢濃厚年節氣氛。她感謝濟美仁愛之家54年來深耕嘉義，長期為在地長者提供完善照顧，並透過多元服務維持長輩生活功能，鼓勵積極參與復健，找回生活的動力與尊嚴，讓長者能在充滿愛與支持的環境中安享晚年。

隨後，黃敏惠轉往晨光智能發展中心，關懷中心內的孩子與心智青年。孩子們熱情邀請市長一同圍成圓圈「圈住好運」，手持彩虹圓旗拋起紅包，象徵新的一年好運與祝福齊聚，現場笑聲不斷、溫馨滿溢。黃敏惠表示，晨光秉持「站在你一回頭就看見的地方」的精神，讓人看見互助與陪伴所累積的城市溫度。她也感謝晨光23年來持續陪伴身心障礙者成長，透過多元照顧與培力服務，協助每位服務對象發展潛能、穩定生活，並肯定教保員的專業與付出，市府也因此設立久任獎金，支持人才長期留任。

晨光智能發展中心陳惠璇老師表示，感謝市府以實際行動支持第一線照顧人員，讓教保員感受到被理解與重視，也更有力量持續陪伴孩子與家庭前行。

↑圖說：黃敏惠前往晨光智能發展中心，關懷中心內的孩子與心智青年。（圖片來源：嘉義市社會處提供）

社會處長李思賢指出，嘉義市始終以「照顧弱勢、世代共好」為施政核心，近年在健康城市、高齡友善及國家永續發展等中央評比中屢獲肯定。面對即將邁入超高齡社會，市府秉持「科技為人服務」理念，透過跨局處整合與智慧應用，讓政策更貼近市民生活，在有限資源下持續累積城市競爭力。

社會處也補充，市府持續強化身心障礙福利體系的人力穩定，自113年起推動「專業人員久任支持計畫」，逐年提高經費，提供專業人員每人每月最高1萬4千元補助，協助機構留才、穩定服務品質；同時因應生活成本上升，也調整中、低收入戶失能老人機構安置補助標準，最高每人每月補助可達2萬7,000元，確保照顧服務不中斷。市府期盼透過公私協力，打造全齡共享、世代宜居的幸福城市，讓每一位市民都能被尊重、被照顧。

