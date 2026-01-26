春節送暖老少 新北贈加菜金

農曆年節將屆，新北市社會局長李美珍與副局長吳淑芳26日上午赴私立廣恩老人養護中心及財團法人天主教福利會附設約納家園，代表市長侯友宜致贈春節加菜金及蘋果禮盒，讓長者及孩子們提前感受春節溫暖。

李美珍等先前往私立廣恩老人養護中心，向長者們致意，關心他們的身體健康。現年74歲的黃秀珠奶奶，去年因左腳踝關節置換手術行動不便來到廣恩，在團隊照護下，奶奶積極復健，期待過年前能返家跟女兒同住圍爐。她看到李美珍局長到訪，非常開心，和其他長者們一起寫春聯，並畫上兩顆柿子，祝福「柿柿如意」。

廣恩老人養護中心董事長林偉峰表示，廣恩成立於民國77年，是台灣第一家財團法人老人養護中心，由專業護理師、社工師、營養師、物理治療師等組成照護團隊，提供住民全方位的照護服務，目前收有住民128位。

李美珍隨後轉往約納家園。李美珍與兒少們噓寒問暖，並入內參觀他們的房間，關心起居生活，另外各致贈1個小紅包，祝福學子學業進步。

值得一提，李美珍監護兒少小傑（化名），今年17歲，利用寒暑假在火鍋店打工，他說改天要請「局長媽媽」到火鍋店吃他親手做的料理。現場溫馨十足。

約納家園主任吳家宜表示，約納由天主教福利會所創，以先知為名，內含「約定」和「接納」的精神，專門提供0至18歲的兒少及未婚媽媽生活照顧，迄今已有42年歷史。

約納家園社工督導畢國蓮表示，有位出養的少女現在已結婚生子，在約納家園40周年時，特別寄回她和小孩的合照，放在40周年紀念牆上，大家都非常感動。

另一位出養童回饋：「謝謝約納家園，使我茫然失措的糟糕童年有了方向與依靠，約納是我永遠的家。」