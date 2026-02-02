春節送暖 下營企業家發祝福金

下營企業家張青鑑(右)長年發送春節祝福金關懷低收入戶，下營區長李宗翰代表市府表達感謝。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕下營報導

下營在地企業家張青鑑十多年秉持「為善不欲人知」的精神，利用春節前夕送暖，二日在下營樂善堂發放春節祝福禮金，以下營區低收入戶家庭為關懷對象，共有七十六戶低收入戶受惠，每戶三千元。

春節祝福禮金一早在樂善堂前發放，符合資格的低收入戶排隊等著領取，下營區長李宗翰與張青鑑，逐一與低收入戶們問候，並提醒氣溫低，要保暖穿呼燒燒。張青鑑說，持續發放春節祝福禮金，期能協助弱勢家庭減輕年節的經濟負擔，讓他們能安心過好年。

李宗翰代表市長黃偉哲致意，並頒發感謝狀，感謝張青鑑這份持之以恆的善行，多年來持續投入公益、默默行善，為地方注入穩定而長久的善力量，不僅實質幫助許多家庭，也為社會樹立良善典範。