春節送暖 仕招基金會關懷街友

仕招社會福利慈善事業基金會的志工16日晚間前往台北車站向街友致贈紅包，期望讓街友也感受年節到來的喜悅。（郭吉銓攝）

闔家團聚的農曆春節將至，仍有不少街友需要社會關懷與援助。仕招社會福利慈善事業基金會志工16日晚間前往台北車站，發放紅包關懷街友，希望在年節前夕，為街友帶來溫暖與喜悅。仕招基金會課長周哲仁表示，基金會發放三節紅包已持續24年，除了台北車站也會到艋舺公園等地發放，本次預計發放1000個500元紅包，盼能給街友實際幫助、沾點喜氣，以迎接新年。

自民國91年起，每年逢春節、端午節以及中秋節，仕招基金會都會在北市街頭發起關懷街友活動，並致贈慰問禮金，同時配合北市社會局夜訪，今年也依照慣例，秉持旺旺集團蔡衍明董事長的精神到台北車站慰問街友。

廣告 廣告

周哲仁說，蔡衍明董事長從小在台北後火車站附近長大，在成長過程中便觀察到社會上有許多人面臨工作不順或失業的困境，因此事業有成後，就盼能回饋社會，透過實際行動關懷弱勢族群。

周哲仁表示，在蔡衍明董事長的精神下，於春節、端午、中秋期間前往各地發放三節紅包至今已24年，慰問行動更遍及全台，包括台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化及高雄等。

周哲仁說，台北的發放點包括台北車站、艋舺公園、大同區等街友聚集之處，本次預計發放1000個500元紅包；街友們收到紅包後笑容滿面，不少人更祝賀志工們新年快樂，現場洋溢著溫馨的新年氣氛，500元紅包雖然對一般人而言數目不大，但可能是街友一整天的打工所得。

周哲仁說，蔡衍明董事長感謝各縣市社會局及社工的長期協助，才能讓愛心送達街友手中，希望透過物資慰問，緩解弱勢者經濟壓力，讓社會處處有溫情。

仕招基金會長期與社會局合作，社工幾乎都與街友熟識，能即時掌握他們的生活狀況，不僅協助介紹工作，遇到生病的街友也會陪同就醫，並協助申請身心障礙證明與各項福利津貼。