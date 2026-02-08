春節送暖！彰化家扶400親子古厝圍爐 財神爺上年菜

彰化家扶今天在秀水益源古厝舉辦親子圍爐，財神爺上年菜喜氣洋洋。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕上菜了！農曆春節前夕，各界善心人士熱情捐助彰化家扶中心愛心年菜共1700套，除了分送給全縣扶助的弱勢家庭，今天(8日)還在秀水鄉益源古厝舉辦「新春幸福年菜圍爐」活動，現場備有豐盛的年菜，邀請福興、鹿港、秀水鄉400多名親子一起圍爐，家扶幹部還扮成財神爺發紅包，充滿喜氣，讓親子體驗在歷史悠久的大院中吃辦桌歡天喜地的氣氛。

彰化縣長王惠美、益源古厝第7代長孫陳邦弘與家扶中心主任王震光敲鑼、擊鼓，宣布活動正式開始，貴賓們端上熱騰騰的豐盛年菜，邀請家扶親子一起享用，6道年菜有古早味佛跳牆、雙蔘燉烏雞、櫻花蝦米糕、無錫排骨、蒜味河粉鮮蝦、富貴金絲元蹄，道道色香味俱全，不僅暖胃，更溫暖人心，吃飽後財神爺更驚喜現身發放紅包，孩子們開心地收下滿滿祝福。

另活動規劃古早味市集懷舊攤位，志工教導家扶兒寫上自己的客製春聯，還有各種體驗活動。

秀水鄉的小傑，因母親體弱無法工作，多倚靠補助維生，生活艱辛，鮮少能享用豐盛的佳餚，年節將至，他很感謝家扶提供的愛心年菜，讓一家人可以享用美味的年夜飯；鹿港鎮的小薇患有法洛氏四重症，為維持生命已接受多次心臟手術，適逢農曆春節，她感謝善心人士捐贈年菜，讓一家人能一起圍爐，共享團圓與祝福的佳餚。

彰化家扶主任王震光表示，今年適逢家扶在彰化深耕60週年，感謝每一位參與認捐年菜的無名英雄，11年來響應年菜募集，累積募集超過1萬7千套年菜，讓受扶助家庭能享用一份熱騰騰的年菜；今年祥鼎鋁業公司董事長廖英宏伉儷更合捐310套年菜，傳遞溫暖。

